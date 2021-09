Nachdem Marktteilnehmer beim Kaffee-Future über zwei Jahre lang im Bereich zwischen 97,40 und 144,40 US-Cents an einer Trendwende gebastelt hatten, konnte diese mit einem beherzten Kurssprung über das Niveau von 144,40 US-Cents im Frühjahr endgültig vollzogen werden. Das daraus hervorgegangene Kurspotenzial reichte an die nächstgrößere mittelfristige Hürde bei 203,15 US-Cents heran. Dort ist der Kaffee-Future anschließend zur Unterseite abgeprallt und hat sich im Bereich von 180,00 US-Cents eingependelt. Diesen Bereich hat der Rohstoff zu Beginn dieser Woche schon wieder dynamisch zur Oberseite verlassen und strebt erneut an seine Jahreshochs zurück.

200 US-Cents im Fokus

Die aktuellen Gewinne könnten zunächst in den Bereich von 200,00 US-Cents ausgebaut werden, ein weiteres Ziel liegt an den aktuellen Jahreshochs von 215,20 US-Cents. Der entscheidende Schritt für ein Folgekaufsignal wird jedoch erst an der zuletzt genannten Kursmarke gesetzt. Geht es per Wochenschlusskurs darüber könnte sogar ein Folgeanstieg an 256,00 US-Cents beim Kaffee-Future bevorstehen. Unterhalb eines Niveaus von 175,00 US-Cents droht dagegen eine Konsolidierungsausweitung auf ein Niveau von 160,30 US-Cents. Spätestens an der einstigen Triggerlinie des Bodens um 144,40 US-Cents dürften aber wieder vermehrt Käufer in Erscheinung treten.