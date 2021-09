Zum letzten Handelstag des August sahen wir ein Unwetter an der Börse. Wie startet der DAX in den September?

Nach dem verengten Chartbild am Montagabend kam die Volatilität schneller an den Markt zurück, als manche Teilnehmer erwarteten. Direkt zum Handelsstart notierten wir an der oberen Gap-Kante 15.930 und übersprangen diesen Bereich zügig. Im Livetradingroom handelte ich diesen Bereich, leider mit zu engem Stopp. Damit ging der Run zur 16.000 im Nachgang an mir spurlos vorbei. Das morgendliche Momentum war damit eindeutig auf der Oberseite zu finden.

Ask 11,51

Ask 11,51

Ask 9,66

Ask 9,66

Wir fielen sehr zügig zur Kurslücke vom Morgen und schlossen diese. Als Szenario und mittels Stopp-Sell war dies wie folgt handelbar:

DAX-Gap vom Dienstag schnell geschlossen

Zu dieser Bewegung gab es auch eine Meldung. Diesmal seitens der EZB in Form des österreichischen Notenbankchefs Robert Holzmann. Er brachte eine Reduzierung der Pandemie-Hilfen der europäischen Notenbank ins Blickfeld der Marktteilnehmer und sagte: "Wir sind jetzt in einer Situation, in der wir darüber nachdenken können, wie wir die Pandemie-Sonderprogramme reduzieren können".

Mit dem Bruch der 15.850 erfolgte dann das morgens skizzierte weitere Short-Signal (Rückblick):

Enges Short-Szenario im DAX

Doch die 15.800 hielt dem Momentum nicht stand. Im Tief fielen wir bis 15.763 Punkte und damit rund 240 Punkte ab dem morgendlichen Hochpunkt. Die Tagesparameter zeigen diese Spanne deutlich auf:

Eröffnung 15.929,26 Tageshoch 16.006,76 Tagestief 15.763,73 Vortageskurs 15.887,31 Schlusskurs 15835,09

Positiv ist dabei zu werten, dass wir per Schlusskurs die 15.800 gehalten haben, also eine Gegenbewegung am Abend Einzug hielt:

Wochenverlauf erneut an der 15.800

Was kann man daraus für den Start in den September ableiten?

Das Dreieck von gestern hat gestern Bestand mehr. Es wurde auf der Oberseite dynamisch aufgelöst (Rückblick):

Dreieck weiter im DAX-Fokus

Zurück blieb die untere Begrenzung und damit ein Aufwärtstrend im Chartbild:

Mittelfristig 16.000 als Widerstand etabliert

Diesen Trend sieht man im Stundenchart weiter deutlich. Er wurde gestern fast getestet und bietet erst einmal neben der 15.800 auf Schlusskursbasis die nächste Unterstützung:

Stundenchart DAX im Aufwärtstrend

Von hier aus stellen die ehemaligen Gap-Bereich vom vergangenen Mittwoch und die 15.930 erneut die Ziele auf der Oberseite dar, sollte der Trend weiterhin das dominante Element im Chartbild bleiben:

Erholungspotenzial im DAX

15.850 und 15.900 vor der 15.930 sind hierbei die Marken, auf die ich heute achten werden.

Aus der Vorbörse heraus ist eine Fortsetzung der Erholung zu sehen:

DAX-Vorbörse zum Septemberstart

Womöglich tritt hier schon der Monatseffekt hervor, der am ersten Handelstag immer wieder Liquidität in den Markt bringt.

Im Abgleich mit weiteren Daten aus der Vorbörse bespreche ich die ersten Bewegungen mit Dir heute live auf Twitch am Morgen gegen 8.30 Uhr an dieser Stelle:

Der Mittwoch steht im Zeichen der US-Arbeitsmarktdaten 14.15 Uhr.

Zuvor wird gleich zum Start des Handels 8.00 Uhr der Einzelhandelsumsatz aus Deutschland und 9.55 Uhr der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes vermeldet.

14.00 Uhr spricht unser Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Wird er ähnlich wie sein österreichischer Kollege etwas zum Tapering sagen?

Nach der ADP-Zahl zum US-Arbeitsmarkt 14.15 Uhr darf man noch auf die Markit PMI-Daten der Herstellung 15.45 Uhr gespannt sein sowie auf den ISM des verarbeitenden Gewerbes 16.00 Uhr.

Alle genannten Eckpunkte sind im Kalender zu sehen und hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftskalender am 01.09.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 73,9 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!