JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex vor Zahlen von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngste Entwicklung in der Textilbranche dürfte von Land zu Land geschwankt haben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Inditex dürfte sich die Marktsituation in der Summe etwas verbessert haben. Ihr Kursziel macht sie nun an den Schätzungen zum Halbjahr 2023 fest./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2021 / 23:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.