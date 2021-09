Disclaimer

LYNX Vielleicht besser Gewinne der Infineon Aktie mitnehmen Während der letzten Tage gaben die Chipwerte an der Wall Street ordentlich Gas. Angesteckt von der positiven Stimmung konnte sich auch die Infineon-Aktie wieder gut in Szene setzen. Seit dem Pivot-Tief von Mitte August konnte der Titel nun satte +13% an Wert zulegen.