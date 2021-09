Scotch Creek Ventures Inc. plant strategische öffentliche Ausgliederung zur Steigerung des Unternehmenswertes

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 1. September 2021 / Scotch Creek Ventures Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) („Scotch Creek“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Regulierungsbehörden beabsichtigt, sein Edelmetall- und Basismetallprojekt (Projekt Cupz) im Esmeralda County in Nevada an seine Aktionäre abzutreten. Um den Spinoff abzuschließen, hat Scotch Creek Ventures die Firma Whiskey Glen Ventures Inc. („Whiskey Glen“) gegründet. Das Unternehmen wird das Konzessionsgebiet an die Tochtergesellschaft übertragen und dafür Aktien von Whiskey Glen erwerben, die jenem Betrag entsprechen, den das Unternehmen in das Konzessionsgebiet investiert hat (260.625 Dollar), geteilt durch 0,04 Dollar pro Aktie.