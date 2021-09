Wipro und HERE schließen sich zusammen, um standortbasierte Dienste und Analysen für Kunden weltweit bereitzustellen

Im Rahmen dieser Ankündigung werden Wipro und HERE gemeinsam Lösungen in den Bereichen Asset-Tracking, Logistik, Supply Chain, Smart Metering und Analytics, Field Workforce Management und Private Mapping-as-a-Service für Indoor- und Outdoor-Realtime-Asset-Tracking entwickeln.

Eine auf dem Internet der Dinge (IoT) basierende Smart-Metering-Lösung, die von beiden Unternehmen entwickelt wird, wird den Kunden bessere Informationen zum Energieverbrauch und zur Anlagenverwaltung liefern. Die HERE Mapping-as-a-Service-Lösung ermöglicht es Unternehmen, private Karten vor Ort zu erstellen und ihre autonomen Fahrzeuge effizienter zu verwalten, indem sie ihren Fahrern Informationen zu Streckenzeit, Geschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch und gefährlichen Bedingungen zur Verfügung stellt. HERE Tracking wird den Kunden von Wipro dabei helfen, Anlagen, Außendiensttechniker und Lieferkette in Echtzeit sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zu überwachen und zu verfolgen sowie Analysen bereitzustellen, um die betriebliche Effizienz zu steigern.

Sarat Chand, Regional Head & Managing Director – Benelux, Wipro Limited, sagte: „Wir freuen uns, mit HERE Technologies zusammenzuarbeiten, um gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen für Kunden zu entwickeln, die den Standort als Schlüsselkomponente ihrer Dienstleistungen benötigen. Wir freuen uns über die Zukunft dieser Partnerschaft und das Potenzial, das sie auf dem Weg zu einer autonomen Welt bietet.“

Jason Jameson, SVP & General Manager, APAC, HERE Technologies, sagte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Wipro, um ihren Kunden weltweit standortbasierte Dienste anzubieten. In Kombination mit den Lösungen von Wipro wird die Ortungstechnologie von HERE weitere Möglichkeiten in verschiedenen Branchen eröffnen und den Kunden relevantere und maßgeschneiderte Lösungen bieten, die zu erstklassigen Benutzererfahrungen führen.“