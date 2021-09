Medigene verkauft Immunocore Aktien - nun bis 2023 liquide

Medigene hat sich von ihrer Beteiligung an der Immunocore Holdings getrennt. Die 162.035 Aktien des Unternehmen habe man nach Abzug von Transaktionskosten für einen Betrag von 4,7 Millionen Dollar verkauft, meldet das Biotech-Unternehmen aus dem Großraum München am Mittwoch. Mit dem Verkaufserlös reicht die Liquidität der Gesellschaft nun bis in das erste Quartal des Jahres 2023.„In den vergangenen Monaten haben wir uns ...