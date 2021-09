Flex LNG - Ex dividend USD 0.40 today Nachrichtenquelle: globenewswire | 01.09.2021, 08:47 | 19 | 0 | 0 01.09.2021, 08:47 | The shares in FLEX LNG Ltd. will be traded ex dividend USD 0.40 as from today, 01.09.2021.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.





