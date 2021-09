Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im August

Der August gilt als der zweitschwächste Börsenmonat nach dem September und viele Anleger setzten noch immer auf die überholte Saisonalität und den Mythos eines schwachen Börsenherbstes und eine Crash-Septembers.





Ja, der September liegt statistisch deutlich am Ende der Börsenmonate, aber in ihm passierten einige der größten Katastrophen, was nichts mit dem Herbst oder diesem Monat zu tun hat, sondern es war einfach Pech. Oder Zufall. Daraus einen begründeten Pessimismus oder gar einen Automatismus ableiten zu wollen, halte ich für Tinnef. Trotzdem, viele Leute glauben daran und machen daher schon vor dem September Kasse. Sie ziehen ihr Geld aus der Börse ab und kommen erst Ende Oktober wieder zurück. Tja, für mich lief der August prima, ich habe in absoluten Zahlen den höchsten Vermögenszuwachs meines Lebens zu verzeichnen und prozentual gesehen gehörte der August 2021 zu den besten drei Monaten, die ich je miterlebte. Auch die beiden von mir betreuten Wikis legten jeweils fast 7% zu, da kann man kaum meckern. Es sei denn, man hat sich aus falscher Furcht und dem irrigen Versuch den Markt timen zu wollen, vorab aus dem Markt verabschiedet. Dann hat man wirklich was zu fluchen (und was draus zu lernen).





Doch obwohl der August eine so schöne Rendite aufzuweisen hat und die Börsenindizes in den USA und Deutschland neue Allzeithochs markieren konnten, lief nicht alles rund. Vor allem nicht in China, wo die Regierung ihren großen Konzernen immer heftiger die Daumenschrauben anlegt und sich immer mehr Branchen zuwendet. Mit entsprechend negativen Auswirkungen auf Stimmung, Aussichten und Börsenkurse...