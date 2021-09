Blue Lagoons Lohnverarbeitungspartner beginnt mit der Auslieferung von Gold- und Silberkonzentrat

1. September 2021 – Vancouver, British Columbia – Blue Lagoon Resources Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich zu berichten, dass der Lohnverarbeitungspartner des Unternehmens, die Firma Nicola Mining („Nicola“), mit der Auslieferung von Konzentrat aus mineralisiertem Material des Untertagebaubetriebs Dome Mountain begonnen hat. Bis dato hat Nicola 140 (metrische) Tonnen Gold- und Silberkonzentrat mit einem geschätzten Erzgehalt von 90 g/t Gold und 500 g/t Silber für die Auslieferung vorbereitet. Die gesamte Konzentratanalyse wurde im Labor von Base Met Labs, einer akkreditierten metallurgischen Prüfeinrichtung in Kamloops (British Columbia), durchgeführt.

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir diesen unterirdischen Lagerbestand, der seit geraumer Zeit in der Mine lagert, nun endlich finanziell verwerten können“, freut sich Rana Vig, President und CEO von Blue Lagoon Resources. „Wir haben bereits jetzt einen soliden Kassenbestand von 9 Millionen Dollar zuzüglich mehr als 4 Millionen Dollar an ‚Im-Geld‘-Warrants und keinerlei Verbindlichkeiten. Mit den zusätzlichen Barmitteln aus dem Verkauf dieses Konzentrats haben wir somit ausreichend Spielraum, um unsere ambitionierten Explorationspläne in diesem noch kaum explorierten Projekt umzusetzen“, fügt er hinzu.

Säcke gefüllt mit Gold- und Silberkonzentrat aus mineralisiertem Material der Mine Dome Mountain warten in Nicolas Verarbeitungsanlage in Merritt (British Columbia) auf die Auslieferung

Der Abtransport des mineralisierten Materials aus der Mine Dome Mountain, mit dem am 14. Juni 2021 begonnen wurde, verläuft reibungslos und es verlassen jede Woche etwa 15 LKWs das Betriebsgelände. Bisher wurden mehr als 90 LKWs mit je vierzig Tonnen Nutzlast, die mit über 3500 Tonnen des hochgradig mineralisierten Materials aus der Mine Dome Mountain beladen waren, zur Verarbeitungsanlage von Nicola geschickt. Die wöchentlichen Auslieferungen werden planmäßig fortgesetzt, bis das gesamte Material aus dem Untertagebaubetrieb - mehr als 6.000 Tonnen - herausgeholt und in der Mühle von Nicola Mining verarbeitet wurden (siehe Pressemitteilung vom 7. Juli 2021).