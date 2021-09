Die Fabriken sind am Limit, die Auftragsbücher randvoll. Infineon kann gar nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen. Infineon reagiert nun auf die Knappheit und will die Preise erhöhen. Infineon-Chef Reinhard Ploss begründete das mit gestiegenen Fertigungskosten. Der Halbleiterhersteller habe selbst mit höheren Kosten zu tun, weil er nicht alle Chips selbst fertige. Diese Kosten müssen natürlich weitergeben werden. Wie stark der Preisaufschlag ausfallen soll, ließ er offen. Höhere Preise werden dafür sorgen, dass das Chip-Angebot nachzieht und die Verknappung am Weltmarkt beispielsweise bei Halbleiterprodukten für die Automobilindustrie beseitigt werde. Der Infineon-Chef geht davon aus, dass die Chipkrise bis ins Jahr 2022 andauern wird.

.

Zum Chart

.

Analysten bewerten Infineon positiv. Auch JPMorgan belässt Infineon auf „Overweight“ mit dem Ziel bei 42 Euro. Dies eröffnet ein ungehebeltes Potenzial von 17 Prozent. Im übergeordneten Bild hat Infineon seit dem coronabedingten Sell Off Mitte März 2020 seinen Aktienkurs von 10,55 Euro bis auf 36,00 Euro mehr als verdreifacht. Am gestrigen Handelstag prallte der Kurs erneut vom partiellen Hoch rund um den Wert bei 37 Euro ab. In Summe wurde dieser Wert 8-mal getestet. Je öfters so ein Widerstand getestet wird, desto wahrscheinlicher ist auch dessen Überwindung. Mittelfristig sollte das Papier den Widerstand bei 37 Euro knacken und mit Momentum das Ziel bei 42 Euro anlaufen. Support-Zonen lassen sich bei 34,14 und bei 32,04 Euro identifizieren. In Summe ergibt dies ein Bild von einer Long-Strategie mit einem vorteilhaften Chance-Risikoverhältnis von 1,6 zu 1.