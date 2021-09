„Auftrag über ein portables Energieversorgungssystem für die Schweizer Verteidigungskräfte“

In 2021 noch ertragswirksam und im niedrigen, einstelligen Millionenbereich, aber wahrscheinlich hochmargig. Gerade im „Verteidigungssektor“ brauchen Aufträge länger als in der Privatwirtschaft und häufig gilt: Wer einmal zum Zuge kommt, wird bei weiteren Ausschreibungen wieder berücksichtigt. Allein um die Wartungs- und Ersatzteilhaltung zu verinfachen durch „einen Hersteller und einen Typ“. Also wer weiss, ob sich hier nicht eine neue Tür für weitere Aufträge aufgetan hat – „für eine weitere langfristige Zusammenarbeit“. Insbesondere die Worte des CEO deuten klar in diese Richtung:

„Wir danken dem Schweizer Bundesamt für Rüstung armasuisse und den zuständigen Streitkräften für die langjährige Zusammenarbeit und das große Vertrauen, das durch diese Beauftragung zum Ausdruck kommt. Der weiteren langfristigen Zusammenarbeit sehen wir mit Freude entgegen. Die Order bestätigt uns in der Ansicht, dass Brennstoffzellen die Flexibilität von Soldat*innen im Einsatz erhöhen und zur Sicherheit der Missionen insgesamt beitragen“, sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.

Adler Group: Aktie interessant? Prognose hoch. Liegt nicht nur am Ende des Berliner Mietendeckels, sondern vielmehr am erfolgreichen Zusammenspiel der neuen Gruppe.

DEMIRE – Dividendenwert mit Mietvertragsverlängerung in Essen.

Bis jetzt keine geprüfte Bilanz. Viel Unsicherheit und Eyemaxx will Geld: Wandelanleihe mit Bezugsrecht ab 03.09. in Zeichnung.

Geliefert wird

„Speziell abgestimmt auf die hohen Anforderungen der Verteidigungskräfte im Einsatz ist das SFC Energienetzwerk eine hocheffiziente und flexible Lösung. Es besteht aus den SFC-Brennstoffzellen-Typen JENNY 600S, JENNY 1200, EMILY 3000, dem SFC Power Manager 3G, einer leistungsstarken Hybridbatterie, einem faltbaren Solarpanel, einer Methanolumfülleinrichtung sowie diversen Kabelverbindungen. Methanol ist als Betriebsstoff für alle SFC-Brennstoffzellen-Produkte des Netzwerks verwendbar und ermöglicht ein hoch-synergetisches Anwendungskonzept.“ So beschreibt SFC ihr System.