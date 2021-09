Die Aktienmärkte haben am letzten Handelstag des August ihre Rally unterbrochen - dennoch endeten die letzten sieben Handelsmonate hintereinander für die Indizes der Wall Street mit Gewinnen (längste Strecke seit Januar

Die Aktienmärkte haben am letzten Handelstag des August ihre Rally unterbrochen - dennoch endeten die letzten sieben Handelsmonate hintereinander für die Indizes der Wall Street mit Gewinnen (längste Strecke seit Januar 2018). Dass vor allem der Dax seine anfänglichen Gewinne nicht halten konnte, lag am "Taper-Talk" von zwei EZB-Mitgliedern - nun versucht der EZB-Vize de Guindos Schadensbegrenzung. Unterdessen erneut schwache Konjunkturdaten aus China - heute stehen die Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA an und dürften zeigen, dass der Boom der Wirtschaft bereits vorbei ist. Noch nicht vorbei ist der Boom der Aktienmärkte - zu Monatsbeginn könnnten neue Gelder an die Märkte fließen und so die Kurse stützen..

Hinweis aus Video auf Artikel: "Christian Rieck mit genial einfachen Aussagen zu Mietendeckel und Dividenden"

Das Video "Rally, Tapering, Wirtschaft!" sehen Sie hier..