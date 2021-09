Wishcard Technologies Group stärkt Management-Team mit neuem CFO

Seite 2 ► Seite 1 von 3

. Oliver Strutynski (42) ist mit Wirkung zum 1. September zum Chief Financial Officer (CFO) der Wishcard Technologies Group („Wishcard") berufen worden. Wishcard ist in Deutschland vor allem für das Produkt „Wunschgutschein" bekannt, ein Multibrand-Gutschein, der bei 500 Markenpartnern eingelöst werden kann und der sowohl bei 70.000 Verkaufspunkten im stationären Handel als auch online über den eigenen Webshop vertrieben wird. Mit einem Gutscheinvolumen von rund 200 Millionen Euro im Jahr 2020 ist das Unternehmen Marktführer im deutschsprachigen Raum in der Kategorie Geschenkgutscheine.Oliver Strutynski, ein ausgewiesener Finanzexperte, verfügt über umfassende Erfahrung mit digitalen Geschäftsmodellen und Start-ups. Vor seiner Berufung zum kaufmännischen Geschäftsführer bei Wishcard war er CFO bei Studio71, einem weltweit führenden Digital Media und Entertainment Unternehmen und Tochterunternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE ist. Strutynski ist diplomierter Informatiker mit einem Abschluss der Technischen Universität München. Parallel dazu hat er an der Carnegie Mellon-Universität in Pittsburgh studiert sowie anschließend einen MBA an der University of California in Berkeley erworben. Nach seinem Berufseinstieg bei der Beratungsfirma McKinsey als Berater im Bereich Digital Media, TV-Broadcasting und Marketing kam er 2013 als CFO der Magic Internet GmbH zu ProSiebenSat.1. Dort betreute er den Verkauf des Musik-Streaming-Dienstes AMPYA an Deezer, managte die Investition von Magic Internet in Deezer und unterstützte das Gründungsteam von Studio71 in Deutschland. Nach Stationen als CFO und CEO der Aeria Games GmbH, der Gaming-Sparte von ProSiebenSat.1, wurde er 2016 zum Global CFO/COO von Studio71 bestellt.Die Wishcard Technologies Group wurde 2014 gegründet und bewegt sich in einem Markt, der mit einem Volumen von vier Milliarden Euro allein im Bereich der Endverbraucher-Geschenkgutscheine die größte Geschenkekategorie in Deutschland ausmacht und hierzulande sowie international zweistellig wächst. Wishcard konnte mit seiner eigenen Technologieplattform, die eine einfache Anbindung an die proprietären Systeme der Gutscheinpartner erlaubt, überdurchschnittlich von diesem Wachstum profitieren. Zu den mehr als 500 Einlösepartnern zählen zahlreiche bekannte Marken wie Amazon, Ikea und Zalando. Im laufenden Jahr erwartet Wishcard weiterhin ein sehr dynamisches Wachstum.