Deutsche Telekom Likely to Raise Guidance in Q3, Bank of America Says

(PLX AI) – Deutsche Telekom is likely to raise its guidance again in Q3, Bank of America analysts said.

Following strong second quarter results, Deutsche Telekom raised its guidance for adjusted EBITDA AL once again last month and now expects a figure for the full year of more than 37.2 billion euros

Potential towers M&A could also be a near-term catalyst, BofA said

Potential towers M&A could also be a near-term catalyst, BofA said

BofA rates Deutsche Telekom buy, with price target raised to EUR 22.10 from EUR 19.50



