Allbound kündigt europäische Instanz von PRM an

ATLANTA, 1. September 2021 /PRNewswire/ -- Allbound, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für das Partner Relationship Management, gab die Gründung seiner innovativen, in Europa ansässigen PRM-Hosting Kapazitäten bekannt, die auf den Änderungen des Datenschutzes im Zusammenhang mit Schrems II & Privacy Shield basieren. Das in Deutschland ansässige Rechenzentrum wurde in Betrieb genommen, um das Engagement von Allbound in Sachen Datensicherheit für seine europäischen Kunden weiter zu etablieren.