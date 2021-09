PAION STARTET VERMARKTUNG VON XERAVA(R) (ERAVACYCLIN) FÜR DIE BEHANDLUNG KOMPLIZIERTER INTRA-ABDOMINALER INFEKTIONEN BEI ERWACHSENEN IN DEN NIEDERLANDEN

- Breites Wirkungsspektrum gegen bakterielle Krankheitserreger

- XERAVA(R) ist das dritte von PAION in Europa eingeführte Produkt

Aachen, 01. September 2021 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (PA8; ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard) gibt heute bekannt, dass die Vermarktung von XERAVA(R) (Eravacyclin) gestartet wurde und ab sofort in den Niederlanden im Direktvertrieb bestellt und an Kunden geliefert werden kann.

XERAVA(R) ist von der Europäischen Kommission und der britischen Arzneimittelbehörde für die Behandlung komplizierter intraabdominaler Infektionen (cIAI) bei Erwachsenen zugelassen. Die offiziellen Richtlinien für den angemessenen Gebrauch von antibakteriellen Wirkstoffen sind zu berücksichtigen. XERAVA(R) ist ein Fluorozyklin-Antibiotikum aus der Klasse der Tetrazykline und bietet ein breites Wirkspektrum gegen verschiedene bakterielle Erreger, die für komplizierte intraabdominale Infektionen (cIAI) verantwortlich sind.

Komplizierte intraabdominale Infektionen sind die zweithäufigste Ursache für schwere Sepsis auf der Intensivstation[i]. Drei Millionen Patienten mit komplizierten intraabdominalen Infektionen erhalten in den USA und in der EU5 (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Vereinigtes Königreich) [ii] jährlich ein Breitspektrum-Antibiotikum. Aufgrund zunehmender Bedenken hinsichtlich multiresistenter Organismen (MDRO), insbesondere gegenüber Betalaktamen, einschließlich der Carbapenem-Antibiotika, hat PAION beschlossen, XERAVA(R) so schnell wie möglich für Patienten verfügbar zu machen. Dies geschieht zunächst in den Niederlanden, andere europäische Märkte sollen in den kommenden Monaten folgen. Im ersten Jahr nach der Markteinführung werden sich die Vertriebsteams in ganz Europa darauf konzentrieren, dass XERAVA(R) in die entsprechenden Stewardship-Programme integriert und aufgrund des ungedeckten Bedarfs und des gesundheitsökonomischen Nutzens in den Krankenhäusern gelistet wird.