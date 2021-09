Garching, Deutschland, und Saint-Jeoire, Frankreich, 1. September 2021 - SÜSS MicroTec, führender Anbieter von Anlagen- und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, gibt heute eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung (Joint Development Agreement) mit der SET Corporation, einem führenden Anbieter von hochgenauen Flip-Chip Bondern, bekannt. Wesentlicher Fokus dieser Zusammenarbeit ist die Entwicklung einer vollautomatischen, anpassbaren Anlagenlösung für bestmögliche Ergebnisse beim Die-to-Wafer Hybridbonden. Dies geschieht durch die Bündelung des Know-hows von SÜSS MicroTec im Bereich der FEOL-kompatiblen automatisierten Oberflächenbehandlung von Wafern und einzelnen Chips, die auf einem Wafer oder Frame angesiedelt sind, mit der ultrapräzisen Chip-Platzierungstechnologie von SET sowie deren leistungsstarker Metrologielösung, die eine geschlossene Feedback-Schleife zum Die-Bonder ermöglicht.

In einer Zeit, in der die traditionelle Transistorskalierung an ihre Grenzen stößt, sind 3D-Packaging und heterogene Integration in der Branche bereits weit verbreitet, um die Leistung und Funktionalität der heutigen Halbleitergeräte weiter zu steigern. Die aktuellen 2,5D- und 3D-Packagingtechniken werden jedoch durch die Abstände zwischen den einzelnen Kontakten (Interconnects), die die traditionelle Mikrobump-Technik benötigt, eingeschränkt. Das Hybridbonden löst dieses Problem, indem die Kontaktflächen zwischen zwei Metallpads (vorwiegend Kupfer) und den umliegenden Dielektrika in einem einzigen Schritt gebondet werden. Dieser bumpfreie Bondansatz ermöglicht wesentlich kleinere Abstände (Pitches) zwischen einzelnen Metallkontakten und somit eine höhere Dichte an Interconnects, was die Grundvoraussetzung für künftige Generationen von Multi-Chip-Lösungen ist.