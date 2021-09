Symrise Cosmetic Ingredients will strategische Partnerschaft mit Kobo zum Ausbau der Geschäftsbereiche Sonnenschutz und Farben für Kosmetika eingehen

Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von 25 % am US-Unternehmen Kobo Products, Inc. inklusive einer Übereinkunft über die zukünftige Verteilung der Kobo-Anteile

Symrise wird Vertriebspartner von Kobo für anorganische UV-Filter

Strategische Partnerschaft soll globale Wachstumsstrategie bei kosmetischen Inhaltsstoffen beschleunigen

Die Symrise AG gibt heute die Entscheidung bekannt, eine strategische Beteiligung an Kobo Products, Inc. einzugehen. Kobo ist ein Spezialist für Pulver und Dispersionsfarben für Kosmetika. Für Symrise ist die Beteiligung ein strategischer Schritt, um seine Aktivitäten im Bereich für anorganische UV-Filter und der dekorativen Kosmetik auszubauen. Symrise wird einen Anteil von 25 % erwerben, darüber hinaus einigten sich beide Parteien auf die zukünftige Verteilung der Kobo-Anteile sowie auf die Unternehmensführung.



"Mit dieser Beteiligung treiben wir unseren strategischen Plan voran, in den Bereich der dekorativen Kosmetik zu expandieren. Sie ermöglicht uns, bei Verbrauchertrends weiter ganz vorne dabei zu sein, indem wir Farbkosmetik und Hautpflege miteinander verbinden", sagte Dr. Jörn Andreas, Leiter des Geschäftsbereichs Cosmetic Ingredients bei der Symrise AG. "Wir wollen das breite Sortiment von Kobo aus marktführenden Produktlinien in den Bereichen oberflächenbearbeiteter Pigmente, Sonnenschutz und Farbdispersionen mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung bei der Herstellung und Vermarktung hochwertiger kosmetischer Inhaltsstoffe verbinden. Unsere Kunden profitieren dadurch von einem einzigartigen Angebot an UV-Filter-Produkten und einer großen Bandbreite an Formulierungen und integrierten Lösungen."