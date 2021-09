Rodenbach (ots) - Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Grüner Fisher Investments

sieht in der Diversifikation eine entscheidende Determinante für das Risiko- und

Ertragsprofil eines Anlageportfolios. Konzentrieren sich Anleger zu stark auf

bestimmte Kategorien wie etwa Sektoren, Länder oder Stile, so gehen sie ein

hohes Konzentrationsrisiko ein. Davon spricht man, wenn ein übermäßiger Fokus

auf eine Anlage oder Branche erfolgt und somit das Risiko, dass sich die

Entwicklungen dieses Marktbereichs negativ auf das eigene Portfolio auswirken,

stark ansteigt. Zudem werden durch eine "Über-Konzentration" teils

Renditechancen an anderer Stelle verpasst. Die Grüner Fisher Investments GmbH

rät ihren Kunden deshalb, sich nicht von guter Performance einzelner Bereiche

des Marktes blenden zu lassen und das Verlustrisiko durch eine ausreichende

Diversifikation des Portfolios zu minimieren. So bestehen gute Chancen, die

langfristige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Aktienmärkte von acht

bis zehn Prozent zu erreichen.



Top-Performance durch Risikomanagement







jeweiligen Heimatmarkt und lassen dadurch die Chancen eines global aufgestellten

Portfolios ungenutzt. Diese Strategie kann jedoch erfahrungsgemäß weit

risikoreicher als eine breite Streuung des Investments sein: "Jagen Sie keiner

´heißen´ Aktienkategorie hinterher, nur weil sie aktuell eine gute Performance

verbucht. Wenn Sie auf das falsche Pferd setzen, könnte das fatale Auswirkungen

auf ihren langfristigen Anlageerfolg haben", rät Torsten Reidel, Geschäftsführer

von Grüner Fisher Investments. Die moderne Portfoliotheorie beweist: Selbst ein

zufällig gewählter Mix aus verschiedenen Investments birgt weniger Risiko, als

das gesamte Anlagevolumen in eine Aktie zu legen. Da keine Aktienkategorie in

jeder



Marktphase überdurchschnittliche Renditen erzielt, erreichen Sie mit einem breit

aufgestellten Depot am ehesten Ihre langfristigen Anlageziele. "Viele Anleger

begehen außerdem den Fehler, sich an der vergangenen Performance zu orientieren.

Diese sagt jedoch nichts über zukünftige Ergebnisse aus - Investoren müssen eine

zukunftsorientierte Sichtweise einnehmen, um ihre Anlageziele zu erreichen", so

Reidel weiter.



Das richtige Maß an Diversifikation



Einige Anleger verstehen zwar die entscheidenden Vorteile eines diversifizierten

Portfolios, fürchten jedoch das Risiko einer Über- oder Unter-Diversifizierung.

Die Frage nach dem Zeitpunkt, ab dem ein stark unterteiltes Portfolio keine

Vorteile mehr bietet, beschäftigt die Finanzwelt seit langem. Denn der

Grenznutzen, der sich aus einem stark unterteilten Portfolio ergibt, sinkt ab Seite 2 ► Seite 1 von 3



Viele Investoren fokussieren sich zu stark auf ein einzelnes Investment oder denjeweiligen Heimatmarkt und lassen dadurch die Chancen eines global aufgestelltenPortfolios ungenutzt. Diese Strategie kann jedoch erfahrungsgemäß weitrisikoreicher als eine breite Streuung des Investments sein: "Jagen Sie keiner´heißen´ Aktienkategorie hinterher, nur weil sie aktuell eine gute Performanceverbucht. Wenn Sie auf das falsche Pferd setzen, könnte das fatale Auswirkungenauf ihren langfristigen Anlageerfolg haben", rät Torsten Reidel, Geschäftsführervon Grüner Fisher Investments. Die moderne Portfoliotheorie beweist: Selbst einzufällig gewählter Mix aus verschiedenen Investments birgt weniger Risiko, alsdas gesamte Anlagevolumen in eine Aktie zu legen. Da keine Aktienkategorie injederMarktphase überdurchschnittliche Renditen erzielt, erreichen Sie mit einem breitaufgestellten Depot am ehesten Ihre langfristigen Anlageziele. "Viele Anlegerbegehen außerdem den Fehler, sich an der vergangenen Performance zu orientieren.Diese sagt jedoch nichts über zukünftige Ergebnisse aus - Investoren müssen einezukunftsorientierte Sichtweise einnehmen, um ihre Anlageziele zu erreichen", soReidel weiter.Das richtige Maß an DiversifikationEinige Anleger verstehen zwar die entscheidenden Vorteile eines diversifiziertenPortfolios, fürchten jedoch das Risiko einer Über- oder Unter-Diversifizierung.Die Frage nach dem Zeitpunkt, ab dem ein stark unterteiltes Portfolio keineVorteile mehr bietet, beschäftigt die Finanzwelt seit langem. Denn derGrenznutzen, der sich aus einem stark unterteilten Portfolio ergibt, sinkt ab