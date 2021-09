Köln (ots) -



- Ford Gewerbewochen+ mit attraktiven Finanzierungs- und Leasingraten sowie

interessanten Zusatzservices für gewerbliche Kunden

- Ford Flatrate+ und Ford Flatrate Full Service bieten volle Kostentransparenz

über die gesamte Vertragslaufzeit

- Mehr Betriebszeit ohne Mehrkosten: Ford Telematic Essentials nutzt die

Vorteile des FordPass Connect-Modems, um teure Standzeiten der Firmenwagen zu

minimieren



"Mit attraktiven Raten sorglos unterwegs": Im Rahmen der am heutigen 1.

September 2021 startenden bundesweiten Ford "Gewerbewochen+" unterstützt der

Kölner Automobilhersteller seine Firmen- und Flottenkunden auch in diesem Herbst

wieder mit attraktiven Finanzierungs- und Leasing-Angeboten für seine Pkw- und

Nutzfahrzeugmodelle. Das im Namen enthaltene "Plus" (+) weist dabei auf

umfangreiche Zusatzservices wie die Ford Flatrate+ und die neue kostenlose

Funktion "Ford Telematics Essentials" hin - sie liefert den Flottenbetreibern

"essentielle" Echtzeit-Informationen zum aktuellen Wartungsstatus ihrer

Fahrzeuge der Marke Ford.







Prinzipiell beziehen sich die Ford-"Gewerbewochen+" auf nahezu die gesamteProduktpalette von Ford. Beispielhaft im Mittelpunkt der kommenden Herbst-Aktionstehen jedoch diese drei Modelle:- Der Ford Kuga PHEV "Cool & Connect" mit steuerlich gefördertemPlug-in-Hybrid-Antrieb, einer Systemleistung von 165 kW (225 PS)* undstufenlosem CVT-Automatikgetriebe kann bereits für eine Netto-Monatsrate von149 Euro geleast werden (Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km)1.- Der im 1-Tonnen-Nutzlast-Segment angesiedelte Ford Transit Custom-Lkw 280 L1H1 "Basis" mit dem 2,0-l-EcoBlue-Dieselmotor mit 77 kW (105 PS) und6-Gang-Schaltgetriebe schlägt mit 199 Euro netto pro Monat zu Buche (Laufzeit48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km)1.- Der im 2-Tonnen-Nutzlast-Segment angesiedelte Ford Transit Kastenwagen-Lkw 290L2 H2 "Basis" mit dem 2,0-l-EcoBlue-Dieselmotor mit 77 kW (105 PS) und6-Gang-Schaltgetriebe kostet eine monatliche Leasingrate von 239 Euro netto(Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km)1.Die Ford Flatrate+ stellt ein attraktives Zusatzangebot zu Leasing- undFinanzierungsverträgen dar2. Für einen gleichbleibend günstigen Monatsbeitragdeckt sie die Kosten für Wartungs- und Verschleißreparaturen ebenso ab wie eineMobilitätsgarantie sowie eine Garantieverlängerung. Preislich orientiert sichdie Ford Flatrate+ an der jährlichen Laufleistung des Fahrzeugs. Im Rahmen derFord-Gewerbewochen+ steht sie bereits ab 8,40 Euro netto pro Monat zur Verfügung