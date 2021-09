Waterland realisiert Investition beim Qualitätsführer im Bereich orthopädischer Spitzenmedizin - Klinikgruppe ATOS bekommt mit ICG neuen Wachstumspartner

Hamburg / München (ots) - Waterland Private Equity ("Waterland") realisiert seine Anteile an ATOS, einem deutschlandweit führenden Klinik-Netzwerk für orthopädische Spitzenmedizin. Mit der Intermediate Capital Group (ICG) konnte ein neuer kapitalstarker und im Gesundheitswesen erfahrener Partner gefunden werden, der das künftige Wachstum der Gruppe mit signifikanten Mitteln unterstützen wird. Dabei setzt ICG auf eine enge Partnerschaft mit dem bisherigen Management, das im Rahmen der Transaktion seine Beteiligung am Unternehmen erhöht. Finanzielle Details der Transaktion, die noch unter dem üblichen Vorbehalt der Kartellbehörden steht und voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen ist, werden nicht veröffentlicht.

Die ATOS-Gruppe ist ein auf orthopädische Spitzenmedizin spezialisierter Verbund neun exklusiver Kliniken und ambulanter Einrichtungen. Kern des ATOS-Erfolgskonzeptes bilden neben dem starken Fokus auf einen außergewöhnlich hohen Behandlungs-, Zimmer- und Servicestandard insbesondere der Einsatz modernster Behandlungsformen und -technologien sowie die Vereinigung hochspezialisierter und international renommierter Fachärzte und -ärztinnen als Partner unter einer Marke.



Die ersten ATOS-Häuser wurden 2016 aus dem Klinikkonzern MEDIAN herausgelöst, um mit Unterstützung des gemeinsamen Eigentümers Waterland einen eigenen Wachstumskurs einzuschlagen. Waterland unterstützte damals die drei Kliniken in Heidelberg, München und Braunfels bei der Gründung einer eigenständigen Holding-Gesellschaft. In den darauffolgenden fünf Jahren setzten Waterland und ATOS erfolgreich eine ambitionierte Buy-&-Build-Strategie um: Durch den Zukauf weiterer Klinken und den systematischen Aufbau eines ambulanten Netzwerkes konnte im Laufe der Zeit eine deutschlandweit einzigartige Plattform für orthopädische Spitzenmedizin aufgebaut werden. Zudem wurden jüngst der Neubau einer Klinik in Wiesbaden initiiert und die Komplettrenovierung der größten ATOS-Klinik (Braunfels) angestoßen und erfolgreich realisiert. Gemeinsam wurden das Management von ATOS gestärkt und ein integriertes Behandlungskonzept entwickelt, sodass Patientinnen und Patienten bei ATOS von der ambulanten Untersuchung über etwaige Operationen bis hin zur klinischen Nachbehandlung von durchgängiger Spitzenmedizin "unter einem Dach" profitieren.