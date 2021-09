Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

MorphoSys bricht nach oben aus Der Abwärtstrend ist bei den Aktien von MorphoSys weiterhin intakt. Aktuell befinden sich die Titel in einer Aufwärtskorrektur, die bis zum 50er-EMA hochlaufen könnte. In diesem Bereich bietet sich dann eine Short-Position in Trendrichtung an. …