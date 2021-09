Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Symrise baut Kosmetikgeschäft mit Beteiligung in den USA aus Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise baut sein Geschäft mit Sonnenschutz und Farben für Kosmetika mit einer Partnerschaft aus. Dazu beteiligt sich die MDax-Gesellschaft an dem US-Unternehmen Kobo, wie sie am Mittwoch in Holzminden …