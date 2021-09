OceanaGold nimmt Betrieb in Neuseeland wieder auf

31. August 2021 – (BRISBANE) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) (ASX: OGC) (das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp ... ) bestätigt, dass Macraes und Waihi am Dienstag, den 31. August um 23.59 Uhr (neuseeländische Standardzeit) den Betrieb wieder aufgenommen haben, nachdem die neuseeländische Regierung die COVID-19-Warnstufe für ganz Neuseeland mit Ausnahme von Auckland und Northland von Stufe vier auf Stufe drei herabgestuft hat.

Michael Holmes, President und CEO von OceanaGold, sagte: "Wir freuen uns über die Wiederaufnahme des Betriebs bei Macraes und Waihi nach der Lockerung der COVID-19-Beschränkungen. Wir arbeiten seit über 30 Jahren verantwortungsvoll in Neuseeland und werden auch weiterhin mit der Regierung zusammenarbeiten, um die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen. In unseren Betrieben gelten strenge Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle, um das Wohlergehen unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, während wir unser Vermächtnis fortsetzen, den lokalen Gemeinden einen bedeutenden sozioökonomischen Nutzen zu bieten.”

Das Unternehmen nimmt die Minenproduktion, die Verarbeitung und die Explorationsaktivitäten in Macraes und Waihi wieder auf und hält sich dabei an strenge Gesundheitsprotokolle, einschließlich verstärkter PSA, strikter räumlicher Trennung, versetzter Schichten und Rücksichtnahme auf immungeschwächte Mitarbeiter. Diese Einschränkungen zusammen mit der kürzlichen zweiwöchigen Schließung werden voraussichtlich zu einem Rückgang der Goldproduktion um etwa 4.000 bis 5.000 Unzen in jedem neuseeländischen Betrieb im Jahr 2021 führen.

Michael Holmes sagte weiter: "Wir werden die mit dem COVID-19-Virus verbundenen Risiken weiterhin unter Kontrolle halten, wobei die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter an erster Stelle steht. Wir werden den Markt weiterhin über alle Auswirkungen von COVID-19 auf unser Geschäft informieren, auf die wir gut vorbereitet sind. Im Laufe der verbleibenden Monate werden wir weiterhin nach Möglichkeiten suchen, den Produktionsrückgang infolge der COVID-19-Auswirkungen auszugleichen. ”