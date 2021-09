DGAP-Media / 01.09.2021 / 10:33

Modern Plant Based Foods gewinnt das Aldi-Imperium als Kooperationspartner-Kurs zieht deutlich an

Die kürzlich veröffentlichte Meldung von Modern Plant Based Foods Inc. über eine Kooperation mit dem Handelsriesen Aldi versetzt die Börse in Begeisterung. Unter hohem Handelsvolumen zieht der Kurs in Richtung der 2 Euro-Marke. Kluge Anleger erkennen frische Kaufsignale.



Modern Plant-Based Foods Inc. (ISIN: CA6076771014 ; WKN: A2QQE9) gab kürzlich bekannt, dass ALDI, die größte Supermarktkette Deutschlands, die pflanzlichen Knabberartikel des Unternehmens - Snacks from the Sun Popped Potato Crisps (Kartoffelchips) - in ihr Sortiment aufnehmen wird. Die Produkte werden zunächst in 285 ALDI-Filialen erhältlich sein.