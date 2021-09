FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Stifel hat Siemens von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 165 auf 155 Euro gesenkt. Viele Endmärkte des Industriekonzerns erholten sich schon schneller und früher als gedacht und so sei das positive Überraschungspotenzial in den zyklischeren Geschäften vorerst begrenzt, schrieb Analyst Daniel Gleim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der Abspaltung des Energiegeschäfts schlummere noch Wert in der vollständigen Ausgliederung von Siemens Healthineers, diese sei aber derzeit nicht absehbar./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2021 / 10:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2021 / 11:35 / EDT