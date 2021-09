Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

FCR Immobilien Zukauf in Brandenburg Die m:access-notierte FCR Immobilien meldet einen Zukauf für das eigene Portfolio von Handelsimmobilien: Man habe ein vollvermietetes Einkaufszentrum in Finsterwalde, Brandenburg, erworben, so das Unternehmen aus München am Mittwoch. „Über den …