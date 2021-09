GR Silver Mining: So geht es nach der neuen Ressource weiter!

GR Silver Mining hat die 1. Ressource für das Silberprojekt Plomosas vorgelegt. CEO Marcio Fonseca äußerte sich nun ausführlich zu diesem wichtigen Schritt und den weiteren Aussichten.

GR Silver Mining hat vergangene Woche die erste Ressourcenschätzung für sein Silberprojekt Plomosas in Mexiko vorgelegt. Vorstandschef und Gründer Marcio Fonseca äußerte sich nun ausführlich zu diesem wichtigen Schritt und den weiteren Aussichten.

GR Silver Mining: Gesamt-Ressource steigt um 176 Prozent

GR Silver Mining (0,35 CAD | 0,24 Euro; CA36258E1025) hat endlich die erwartete erste Ressourcenschätzung für das Plomosas-Projekt in Mexiko veröffentlicht. Die Studie wurde vom unabhängigen Gutachter Arseneau Consulting Services erstellt. Als Grundlage dienten insgesamt 80 neue Bohrlöcher, die das Unternehmen seit dem Erwerb der Liegenschaft Anfang 2020 selbst niedergebracht hatte. Hinzu kommen die Daten von weiteren 476 Bohrlöchern, die die Vorbesitzer Grupo Mexico und First Majestic Silver hinterlassen hatten. Kumuliert kommt man so auf eine Datenbasis von stolzen 100.672 Bohrmetern. Sie stammt aus dem Gebiet um die historische Plomosas-Mine sowie die Zone San Juan. Die „Maiden Resource“ umfasst demnach 10,3 Mio. Unzen Silberäquivalent in der höheren Kategorie „indicated“ (angedeutete Ressource) sowie 21 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie „inferred“ (vermutete Ressource). Ausführliche Informationen zur Resource finden Sie an dieser Stelle.

Video-Interview mit CEO Marcio Fonseca

Vorstandschef und Gründer Marcio Fonseca hat sich bereits ausführlich zur Ressource auf Plomosas und den weiteren Aussichten geäußert. Im Video-Interview kündigte der Geologe bereits eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, eine sogenannte PEA, an, die im kommenden Jahr für das zweite Silberprojekt San Marcial an. Hier ist eine Tagebau-Mine denkbar. Es liegt direkt neben der historischen Plomosas-Mine. Auf Plomosas selbst ist das Potenzial noch gewaltig, denn es gibt außerhalb der bisher bekannten Zonen etliche weitere Mineralisierungsziele. Daher werden die Bohrarbeiten fortgesetzt und die Anleger können jede Menge neue Bohrergebnisse erwarten.

AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V): GRSL

ISIN: CA36258E1025

Aktienkurs: 0,35 CAD | 0,24 Euro

Börsenwert: 66 Mio. CAD

Ausstehende Aktien (voll verwässert): 188.227.065

davon Optionen: 9.897.256 (durchschnittlicher Ausübungspreis: 0,45 CAD)

davon| Warrants: 24.273.775 (durchschnittlicher Ausübungspreis: 0,55 CAD)

Anteilseigner: First Majestic Silver (14%), Management & Insider (8%), Institutionelle Investoren & Fonds (29%)