Berlin (ots) - Deutschland droht ein schleichendes, aber dennoch dramatisches

Firmensterben: Besonders in den neuen Bundesländern finden immer weniger

mittelständische Unternehmen an der beruflichen Altersgrenze ihrer Eigentümer

Nachfolger oder Nachfolgerinnen, um die Geschäfte fortführen. Vor dieser

Nachfolgekrise warnt die Berliner M&A-Beratungsgesellschaft INTAGUS GmbH und

präsentiert mit dem Konzept "unifive" einen innovativen Lösungsvorschlag.



INTAGUS-Geschäftsführer Prof. Dr. Holger Wassermann beschreibt die sich

ergebende Herausforderung mit drastischen Worten: "Es drohen Lücken in der

Infrastruktur, der Verlust tausender Arbeitsplätze und die mangelnde

Altersversorgung der Selbstständigen. Wir führen folglich einen zweiten Kampf um

die Sicherung des Aufbaus-Ost." Mit "unifive" bezeichnet INTAGUS das Konzept,

Unternehmensverbünde zu schmieden, die als größere Einheiten leichter geeignete

Interessenten für die Unternehmensnachfolge finden können. Die drei regionalen

Industrie- und Handelskammern im Bundesland Brandenburg starten zeitgleich am

(heutigen) 1. September im Rahmen ihrer originären Nachfolgeprojekte eine

Mitgliederbefragung zum Interesse an Unternehmensverbünden.









Im Bundesland Brandenburg zeigt sich das Problem tatsächlich besonders deutlich.

So hat die IHK in Potsdam ermittelt, dass es für über die Hälfte der Unternehmen

in ihrer Region keinen familiären Nachfolger gibt. Die meisten dieser privaten

Firmen wurden nach der Wiedervereinigung nahezu zeitgleich von erfahrenen, d. h.

älteren Fachkräften gegründet. Entsprechend geht es in diesem Jahrzehnt um die

Fortführung unter neuen Eigentümern. "Zehn verkaufsbereiten Unternehmen steht

inzwischen aber oft nur ein Entrepreneur gegenüber, der als Existenzgründer eine

Firma aufbauen oder übernehmen möchte," berichtet Holger Wassermann: "Zunehmend

kommt es deshalb für eine erfolgreiche Übergabe auf größere Unternehmen an, die

durch Zukäufe expandieren wollen, oder auf externe professionelle Investoren.

Für diese Käufergruppen aber sind viele der abgabewilligen Firmen zu klein, um

Kaufinteresse zu wecken". Für das Land Brandenburg etwa geht aus den Angaben des

Statistischen Amts hervor:



- Von gut 5.300 Brandenburger Landwirtschaftsbetrieben (zuletzt erhoben 2016)

gehören rund 3.700 einem Einzelunternehmer.

- Der durchschnittliche Umsatz der 1.270 Unternehmen des produzierenden Gewerbes

und des Handwerks liegt nur knapp über 2 Millionen EUR pro Jahr.

- Von knapp 5.000 Betrieben des Bauhauptgewerbes hatten fast 4.600 nicht mehr

als 20 Mitarbeiter.

- Die meisten Brandenburger Unternehmen sind im Dienstleistungsbereich tätig:



