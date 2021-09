Neue Deutschland-Geschäftsführung bei Russell Reynolds Associates (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Weitere Informationen hier

http://ots.de/GBDBT4

--------------------------------------------------------------



Frankfurt (ots) - Nach nahezu fünf Jahren übergibt Ulrike Wieduwilt, Managing

Director und Senior Partnerin der globalen Personalberatung Russell Reynolds

Associates (RRA), heute das Amt der Deutschland-Geschäftsführung turnusgemäß an

ihren Kollegen Matthias Scheiff, ebenfalls Managing Director und Senior Partner

von Russell Reynolds Associates.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Matthias Oberholzer, Head of Russell Reynolds Associates für die RegionenEuropa, Mittlerer Osten und Afrika, würdigt Ulrike Wieduwilts Leistungen mitgroßer Anerkennung: Seit Anfang 2017 hat Ulrike Wieduwilt mit sehr viel Energieund bewundernswerter Empathie die Region Deutschland zu einer dererfolgreichsten Landesorganisationen von Russell Reynolds Associates entwickeltund gemeinsam mit einem brillanten Team kontinuierlich hohe Wachstumsratenerzielt. 2020 war das bislang erfolgreichste Jahr in der Geschichte von RussellReynolds Associates Deutschland; auch 2021 verspricht, sehr erfolgreich zuwerden. Für diese Leistung gebührt Ulrike Wieduwilt und dem gesamten Team vonRRA Deutschland mein aufrichtiger Respekt und ein außerordentlich herzlicherDank. Besonders erwähnenswert ist auch, dass es Ulrike Wieduwilt gelungen ist,Russell Reynolds Associates dauerhaft in der Spitzengruppe qualitativhochwertiger Personalberatungen in Deutschland zu positionieren."Der neue Deutschland-Country-Manager Matthias Scheiff hat seine Karriere bei derDeutschen Börse begonnen und sie dann bei der Privatbank HSBC Trinkaus &Burkhardt, die heute zur britischen Großbank HSBC gehört, fortgesetzt. Nachdiesen Banken-Stationen schloss sich der studierte Diplomkaufmann undDVFA-/CIIA-Investmentanalyst dann Russell Reynolds Associates an. Bei RRADeutschland stieg Matthias Scheiff innerhalb von nur sechs Jahren zum ManagingDirector und Partner auf, wechselte später zum Wettbewerber Spencer Stuart, woer als Head of Financial Services Germany und später als Co-Global Head Banking& Markets Verantwortung übernahm. 2019 kehrte Scheiff zu Russell ReynoldsAssociates zurück.Der aktuelle Beratungsschwerpunkt von Matthias Scheiff liegt im Sektor FinancialServices, und er kümmert sich vorwiegend um die Besetzung hochkarätigerAufsichtsrats- und Vorstandspositionen für DAX- und MDAX-Unternehmen und größereMittelstandsunternehmen. Matthias Scheiff ist Mitglied in mehreren Beiräten von