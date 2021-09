Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten in den Stadt- und

Landkreisen aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein, sowie Bremen und Hamburg

von immowelt zeigt:



- In 53 von 60 untersuchten Stadt- und Landkreisen erhöhen sich die Mieten

binnen eines Jahres, größter Anstieg im Landkreis Plön (+16 Prozent)

- Teuerste Mieten in Hamburg (12,50 Euro pro Quadratmeter) und dem Umland:

Stormarn (10,40 Euro) und Harburg (9,90 Euro)

- Trotz teils starker Anstiege günstigste Mieten in den niedersächsischen

Flächenlandkreisen





In Norddeutschland wird Wohnen teurer. In 53 von 60 Stadt- und Landkreisensteigen die Angebotsmieten von 2020 auf 2021 - in der Spitze sogar um bis zu 16Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von immowelt, für die dieAngebotsmieten von Wohnungen (40 bis 120 Quadratmetern) in den Stadt- undLandkreisen Norddeutschlands untersucht wurden. Den stärksten Anstiegverzeichnet der Landkreis Plön: Vor einem Jahr kostete der Quadratmeter imMedian noch 7,50 Euro, aktuell sind es 8,70 Euro - ein Plus von 16 Prozent. Vorallem die unmittelbare Nähe zu Kiel und zur Ostsee machen die Wohnlage dortattraktiv. Auch im benachbarten Landkreis Ostholstein sorgt die Lage für hoheMietpreise. Um 9 Prozent steigen dort die Preise innerhalb eines Jahres. Mit9,80 Euro sind das die fünfthöchsten Mietpreise im Norden Deutschlands.Der teure NordenAm teuersten ist und bleibt der Mietmarkt in Hamburg. Durch die bereits hohenMieten fallen die prozentualen Veränderungen im Vergleich zu anderen Regionen imNorden kleiner aus: Binnen eines Jahres sind die Mieten in der Hansestadt um 3Prozent gestiegen. Wohnungssuchende müssen derzeit mit Medianpreisen von 12,50Euro pro Quadratmeter rechnen, vor einem Jahr waren es noch 12,10 Euro. DieHafenstadt bleibt attraktiv und überzeugt mit wirtschaftlicher Stärke. VieleJobangebote sorgen für Zuzug - entweder direkt in die Stadt oder ins Umland.Corona sorgte unter anderem dafür, dass einige Menschen das Leben in derGroßstadt für das im naheliegenden Umland tauschen möchten. Das belegt eineStudie (https://www.ifo.de/publikationen/2021/aufsatz-zeitschrift/wie-beeinflusst-die-corona-pandemie-die-wohnortpraeferenzen) des ifo Instituts und immowelt zuden aktuellen Wohnpräferenzen.Das hohe Interesse in den Landkreisen rund um Hamburg zeigt sich auch in densteigenden Mieten: Die Preise sind im Hamburger Umland seit 2020 zwischen 2 und6 Prozent gestiegen. Die Landkreise Stormarn (10,40 Euro), Pinneberg, Segeberg(je 9,80 Euro) und Lauenburg (8,90 Euro) auf schleswig-holsteinischer Seitesowie Harburg (9,90 Euro) und Stade (8,70 Euro) auf niedersächsischer Seite