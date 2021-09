Mobileum als Sample Vendor in den Gartner ® Hype Cycle(TM)-Berichten "Hype Cycle for Privacy, 2021" und "Hype Cycle for the Future of CSP Network Infrastructure" für 2021 ausgezeichnet

Cupertino, Calif. (ots/PRNewswire) - Im Bericht wird die 5G-Netzwerksicherheit

als Schlüsseltechnologie erwähnt: " Die Sicherung von 5G-Netzwerken ist eine

Priorität für CSPs und Unternehmen, da die Zunahme privater Implementierungen,

vertikaler Anwendungen, der Cloud-Architektur und massiver IoT-Verbindungen in

5G neue Schwachstellen und Herausforderungen schafft, wie z. B. potenzielle

DDoS-Angriffsvektoren und Eintrittspunkte."



Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyselösungen

für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement, Tests und

Überwachung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in den

Gartner-Berichten "Hype Cycle for Privacy, 2021"[1] und "Hype Cycle for the

Future of CSP Network Infrastructure, 2021"[2] als Sample Vendor ausgezeichnet

wurde. Mobileum wurde in der Kategorie 5G-Netzwerksicherheit ausgezeichnet.







"Damit CSPs anspruchsvollere 5G-Anwendungsfälle, wie z. B. Smart Cities,

monetarisieren können, müssen sie ein bestimmtes Sicherheitsniveau garantieren.

Dies erfordert eine echte End-to-End-Sicherheit des 5G-Netzes, die das Kernnetz,

die Netzabschnitte, die Randbereiche und den erweiterten Schutz der

Teilnehmeridentität umfasst. Wir sind der Meinung, dass die Auszeichnung durch

Gartner als Sample Vendor für die Kategorie 5G-Netzwerksicherheit die

marktführende Position von Mobileum im Bereich Telekommunikationssicherheit und

Risikomanagement stärkt", so Avnish Chauhan, CTO bei Mobileum.



Die Active Intelligence-Plattform von Mobileum ist eine führende

Analysetechnologie für die Telekommunikation, die Roaming, Netzwerkdienste,

Sicherheit, Risikomanagement und Tests unterstützt. Das Produktportfolio im

Bereich Netzwerksicherheit von Mobileum bietet CSPs End-to-End-Sicherheit und

Schutz für 5G-Netzwerke, -Dienste und -Teilnehmer. Die Lösungen von Mobileum

ermöglichen eine sichere Verbindung zwischen 5G-Netzen und gewährleisten



