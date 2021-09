Matthias Dang ins Group Management Committee von Bertelsmann berufen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärt: "Mit Matthias Dangbegrüßen wir einen ausgewiesenen Fachmann für Werbevermarktung im GMC. Zusammenmit Stephan Schäfer vertritt er in diesem Gremium den neuen deutschenMedien-Champion, der für Bertelsmann von großer strategischer Bedeutung ist.Genauso freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Bernd Reichart, vorallem auf seine wertvollen kreativen Impulse."Matthias Dang begann 1993 beim RTL-Werbevermarkter IP Deutschland im Marketing,bevor er 1998 zum Verkaufsdirektor ernannt wurde. Fünf Jahre später wechselte erals Geschäftsleiter zurück ins Marketing, von 2004 bis 2009 war erGeschäftsleiter Verkauf, im Oktober 2009 wurde er zusätzlich zumstellvertretenden Geschäftsführer ernannt. 2012 übernahm er das Amt desGeschäftsführers der IP Deutschland, das er seit 2017 auch bei der Ad Alliancebekleidet. Im Februar 2019 wurde Dang Geschäftsführer Vermarktung, Technologie &Daten von RTL Deutschland. Er verantwortet damit alle kommerziellen,technologischen und digitalen Aktivitäten des Unternehmens.Stephan Schäfer kam 2009 als Chefredakteur und Verlagsgeschäftsführer zu Gruner+ Jahr. 2013 übernahm er in der Geschäftsführung den Posten des Chief ProductOfficer. Seit Februar 2019 ist er außerdem Geschäftsführer Inhalte & Marken vonRTL Deutschland. Im April 2021 wurde er zusätzlich zu dieser Aufgabe CEO vonGruner + Jahr und zog in das GMC ein. Bislang war er Mitglied im Board derBertelsmann Content Alliance, deren Leitung er nun übernimmt.Bernd Reichart kam im Jahr 2004 als Head of Investor Relations zu Antena 3 inSpanien, einer Beteiligung der RTL Group. Von 2007 bis 2013 war er ManagingDirector Multichannel bei der spanischen Senderfamilie Antena 3/Atresmedia. Von