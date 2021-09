Potsdam (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und WHO-Generaldirektor Tedros

"Die Pandemie hat gezeigt, dass der schnelle internationale Austausch vonInformationen und Daten Leben retten kann. Der Hub bietet die Chance, für eineintelligente digitale Pandemiebekämpfung" sagt Professor Christoph Meinel,Direktor des Hasso-Plattner-Instituts.Die Entscheidung für den Standort Berlin hatte die Bundeskanzlerin bereits imMai bekannt gegeben und gelobt,"weil hier viele bedeutende Akteure ausGesundheit und Digitalisierung zusammen kommen. Ich denke da natürlich an dieCharité und das Robert Koch-Institut, aber genauso an dasHasso-Plattner-Institut." Damit entstehe hier ein weltweit einzigartigerStandort zur Pandemie- und Gesundheitsforschung, so Merkel.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für Digital Engineering ( https://hpi.de ). Mit demBachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsameDigital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam eindeutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftlichesInformatikstudium an, das von derzeit rund 700 Studierenden genutzt wird. In denvier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt dasHPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas ersteInnovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietetjährlich 300 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 21Professorinnen und Professoren sowie über 50 weitere Gastprofessoren,Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäreForschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School fürDoktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Irvine, Haifa undNanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt dasEntwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alleLebensbereiche.