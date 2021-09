Das Unternehmen, das in Deutschland und 26 weiteren europäischen Ländern aktiv ist, konnte seinen Umsatz in allen wesentlichen Märkten signifikant verbessern. Das selbst gesteckte Umsatzziel von 800 Millionen Euro für 2020 wurde deutlich übertroffen.



AUTODOC wuchs damit deutlich stärker als der Online-Handel insgesamt, dessen Brutto-Umsatz 2020 nach Angaben des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.(bevh) um 14,6 Prozent auf 83,3 Mrd. Euro gestiegen ist.

Das Unternehmen verfügte Ende 2020 über eine Kundenbasis von 5,5 Millionen aktiven Kunden. Die konstant niedrige Retourenquote von rund 7 Prozent deutet auf eine hohe Kundenzufriedenheit hin. AUTODOC-Kunden sind überwiegend Endverbraucher, zunehmend aber auch unabhängige Werkstätten und Flottenanbieter. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte ausschließlich über die AUTODOC App, Online-Shops sowie Marketplaces und kann eine deutlich größere Auswahl als der ortsgebundene Handel bieten.



Im vergangenen Jahr hat AUTODOC seine Angebotspalette massiv erweitert: Die durchschnittliche Anzahl der angebotenen Artikel stieg um 1,5 Millionen auf rund 4 Millionen. AUTODOC bietet inzwischen Zubehör und Ersatzteile für rund 67.000 Modellkonfigurationen von 166 Auto-, 23 Lkw- und 154 Motorrad-Marken an. Damit hat das Unternehmen die Basis für eine noch höhere Kundenzufriedenheit sowie ein weiteres Wachstum von Umsatz und Ertrag geschaffen.



Auch 2020 investierte AUTODOC in die Verbesserung seiner digitalen Angebote: So wurde die Onlineplattform AUTODOC CLUB im Februar um eine App für mobile Betriebssysteme Android und iOS ergänzt. Die Apps verstehen sich als "digitale Werkstätten", durch die das Einkaufsangebot um digitale Beratung ergänzt wird. Im Mai 2020 wurde das Rabattprogramm AUTODOC PLUS für Vielbesteller eingeführt. Mit vier Paketen (Basis, Optimum, Professionell, Expert) zu unterschiedlichen Preispunkten und mit abgestuften Vorteilen erhalten Kunden, die oft und viel bestellen, besonderen Bestellkomfort und zusätzliche Sparmöglichkeiten. Darüber hinaus wurden auf den Websites und Apps neue Features wie Produktbewertungen, Anzeige ähnlicher Artikel, Wunschlisten, sowie die Verwaltung mehrerer Autos in einem Account eingeführt.



Gründer und Co-CEO Alexej Erdle ist für die weitere Zukunft des Unternehmens optimistisch: "AUTODOC ist auch im 13. Jahr seit der Gründung dynamisch gewachsen. Das ist eine großartige Bestätigung unserer Arbeit und zugleich Ansporn noch besser und kundenfreundlicher zu werden. Wir setzen weiter auf unsere Stärken - nutzerfreundliche Websites und Apps, eine große Produktauswahl zu attraktiven Preisen sowie eine sichere, schnelle Lieferung und unkomplizierten Service - und sind sehr zuversichtlich, dass wir auch im laufenden Geschäftsjahr ein führendes Unternehmen bleiben."

Über Autodoc



AUTODOC ist ein führender Onlinehändler für Autoersatzteile in Europa. Das Unternehmen wurde im Jahr 2008 von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel in Berlin gegründet und wächst seitdem dynamisch Jahr für Jahr. 2020 hatte AUTODOC einen Umsatz von über 842 Millionen Euro (2019: 612 Millionen Euro). AUTODOC hält Produkte für 166 Automarken im Sortiment. Neben Deutschland ist AUTODOC in 26 weiteren europäischen Ländern mit 4.600 Beschäftigten an fünf Standorten präsent.



http://www.autodoc.de



Pressekontakt:



Lutz Kordges

VP Communications and Sustainability

E-Mail: mailto:l.kordges@autodoc.eu



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130889/5008616 OTS: Autodoc GmbH