In einer Welt der endlosen Individualisierungsmöglichkeiten erwarten Kunden auch maßgeschneiderte Lösungen in der Vermögensverwaltung

Zurich (ots/PRNewswire) - Maßgeschneiderte, automatisierte Anlagelösungen für

alle Kundenbereiche werden in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen.

Vermögensverwalter, die heute dementsprechend in skalierbare, kosteneffiziente

Technologien und Prozesse investieren, können von diesem Trend profitieren. Ein

Whitepaper in Zusammenarbeit mit Tindeco untersucht die Treiber, aktuelle

Herausforderungen und künftige Entwicklungen im "mass customizable" Investment

Management. ( https://www.tindecofs.com/whitepaper/ ).



Die Nachfrage nach maßgeschneiderten Anlagestrategien für alle Kundensegmente

von institutionellen Kunden bis privaten Kleinanlegern ist im Anstieg. Die M&A

Aktivität von marktführenden Vermögensverwaltern im Bereich "Direct Indexing"

ist nur ein Indiz von vielen, dass dieser Trend auch in Zukunft anhalten wird.

Getrieben wird dies durch die steigende Nachfrage nach Anlagelösungen, die den

individuellen Werten und ganzheitlichen finanziellen Bedürfnissen der Anleger

entsprechen. Vermögensverwalter müssen dafür auch neue Ansätze im Portfolio

Management nutzen, die über traditionelle Methoden und Theorien zur Portfolio

Konstruktion hinausgehen. Um dies kosteneffizient umzusetzen, muss durch

skalierbare technische Infrastrukturen und Betriebsmodelle eine drastische

Reduktion der Grenzkosten für maßgeschneiderte Anlagemandate erzielt werden.







bot die Branche maßgeschneiderte Anlagelösungen für UHNWI und institutionelle

Kunden an. Heute ist es möglich, dass Kunden jeder Art und Größe Zugang zu

Portfolios und Beratung haben, die wirklich ihren individuellen Bedürfnissen

entsprechen. Da die Kunden zunehmend maßgeschneiderte Lösungen erwarten, bemühen

sich die Vermögensverwalter um die Einführung der richtigen Technologien, um

sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen."



Michael Kaimakliotis, CEO Tindeco



Die heutzutage verfügbare Technologie erlaubt dann auch den notwendigen

systematischen Einsatz rechenintensiver Analytik. Entwicklungen im

Cloud-Computing, sowie Prozessautomatisierung durch KI, Machine Learning und

Distributed Ledger Technology (DLT) werden die Produktionskosten im Investment

Management weitgehend reduzieren und dadurch das Angebot von individuell

maßgeschneiderten, regelbasierten Anlagestrategien für alle Marktsegmente

ermöglichen. Künftig ist daher zu erwarten, dass sich die Industrie nach

funktionalen Anforderungen anstatt nach normativen Kundentypen (re-)organisiert.

Somit werden Akteure auftreten, welche Plattformen für skalierbare

"Customization" anbieten, sowie solche die die Brücke zwischen diesen

Plattformen und den Finanzmärkten einerseits und den Kunden andererseits

schlagen.



Tindeco ist ein führendes WealthTech-Unternehmen und bietet die

Technologieplattform Tindeco VISION an. VISION unterstützt Asset- und

Wealth-Manager bei der Implementierung von skalierbaren Betriebsmodellen, die es

ihnen ermöglicht effizient maßgeschneiderte Anlagelösungen anbieten zu können.



