Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2021

seit: 01.09.2021

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 01.06.2021, vomals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Geschäftsvolumen im ersten Halbjahr 2021 deutlich gesteigert

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2021 bremste der monatelange Lockdown die Vermarktungsaktivitäten der ERWE Immobilien AG, so dass die Vermietungsquote mit rund 89 Prozent in etwa auf dem Niveau des letzten Bilanzstichtags verharrte. Inzwischen hat sich die Nachfrage aber sowohl bei den Bestandsobjekten als auch den Neubauprojekten wieder belebt, was sich auch in neueren Vertragsabschlüssen in Coesfeld, Lübeck und Speyer widerspiegelt. Dabei ist nach der Vermietung an eine Augenklinik in der Postgalerie Speyer auch ein wachsendes Interesse aus dem medizinischen Bereich zu verzeichnen. Hier wie an anderen Standorten werden nun weitere Nutzungskonzepte für Ärzte und Gesundheitseinrichtungen entwickelt.

Das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung legte infolge der nun voll einfließenden letztjährigen Objekterwerbe und Neuvermietungen in den ersten sechs Monaten 2021 um über 60 Prozent zu. Dass ERWE trotzdem einen deutlichen Periodenverlust ausweisen musste, resultierte aus einem signifikanten Rückgang des Bewertungsergebnisses. Hier hatte sich im Vorjahreszeitraum der günstige Erwerb der Kupferpassage Coesfeld stark erhöhend niedergeschlagen. Im Berichtszeitraum wurden dagegen keine neuen Objekte übernommen.



In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass das Bewertungsergebnis bei ERWE nicht wie bei einem klassischen Bestandshalter hauptsächlich von der Marktpreisentwicklung bestimmt wird. Vielmehr bildet es einen Teil des Geschäftsmodells, das die Hebung von Wertsteigerungspotenzialen durch die Revitalisierung und Neupositionierung übernommener Objekte beinhaltet.

In der momentanen, naturgemäß operativ noch nicht profitablen Aufbau- und Entwicklungsphase wirkt sich das Bewertungsergebnis dabei unter dem Strich noch sehr stark aus. Mit der zunehmenden Ausweitung und Entwicklung des Immobilienportfolios, dessen Wert in den nächsten zwei bis drei Jahren verdoppelt werden soll, sollte sich dieser Effekt aber immer mehr relativieren.



