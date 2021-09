Eviosys startet als neues Unternehmen für intelligente, nachhaltige Verpackungslösungen

- Der neue Markenname Eviosys leitet sich vom griechischen Wort für „nachhaltig" ab und wird 200 Jahre Verpackungserfahrung nutzen, um seine branchenführende Position auszubauen und um künftiges Wachstum zu generieren

- Tomás López, ein Experte der Verpackungsindustrie, wird das Unternehmen als neuer Chief Executive Officer leiten

- KPS Capital Partners, LP, ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen, bringt als neuer Eigentümer von Eviosys eine Fülle von Branchenerfahrungen mit, da es seit fast drei Jahrzehnten erstklassige, branchenführende Produktions- und Industrieunternehmen aufgebaut hat

ZUG, Schweiz, 1. September 2021 /PRNewswire/ -- Eviosys, ein führendes Unternehmen in der Metallverpackungsbranche, bei dem Innovation und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen, startet heute als neu gegründetes, unabhängiges Unternehmen. Das Unternehmen ist Europas größter Hersteller von Lebensmittelverpackungen aus Stahl und Aluminium mit Hunderten von globalen und regionalen Kunden für Lebensmittel und Konsumgüter.

Eviosys will seine langjährige Erfahrung zukünftig mit einem verstärkten Fokus auf Innovation, Forschung und Entwicklung verbinden und so seine Rolle in der Entwicklung vollständig nachhaltiger Verpackungen vorantreiben. Nachhaltigkeit ist das Herzstück von Eviosys, dessen Produktportfolio zu 100 % aus recycelbaren Metallwerkstoffen besteht. Das Unternehmen wird sich für die Entwicklung wirklich nachhaltiger Verpackungen einsetzen und Lösungen für seine Kunden entwickeln, die ihnen helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig den Planeten, die Menschen und die Gemeinschaft um uns herum zu schützen

Mit sieben Designstudios und drei Laboren in ganz Europa wird Eviosys seine führende Rolle bei intelligenten Verpackungslösungen weiter ausbauen, indem es seinen Kunden aufregende, innovative Möglichkeiten bietet, sich von der Konkurrenz abzuheben und Wachstumschancen zu nutzen.

Mit 6.300 Mitarbeitern in 44 Produktionsstätten in 17 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) verfügt Eviosys über die größte Produktionspräsenz in der Region. Mit seinen strategisch günstig gelegenen Produktionsstätten wird Eviosys sein Engagement für beste Qualität beim Produktschutz fortsetzen und dabei gleichzeitig die Reputation von Marken in über 100 Ländern weltweit fördern.