PARIS (dpa-AFX) - Die Geschäfte des französischen Whisky- und Wodka-Herstellers Pernod Ricard laufen wieder rund. Die Nachfrage habe sich in dem Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr sehr stark erholt und das Niveau aus der Zeit vor der Krise übertroffen, sagte Unternehmenschef Alexandre Ricard laut Mitteilung bei der Vorlage der Jahresbilanz am Mittwoch in Paris. Die gute Umsatzentwicklung dürfte sich auch im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 fortsetzen. Vor allem im ersten Geschäftsquartal bis Ende September soll es gut laufen.

Am Aktienmarkt kamen die Zahlen und der Ausblick gut an. Beides half den Pernod-Papieren im Pariser Börsenhandel kurz vor dem Mittag um rund 3,3 Prozent nach oben. Sie führten damit den französischen Leitindex Cac 40 an und gehörten auch zu den größten Gewinnern im EuroStoxx 50 .