Zwischen dem Frühjahr 2020 und Anfang Juni dieses Jahres herrschte in der Commerzbank-Aktie ein klarer Aufwärtstrend, dabei gelang es von 2,80 auf 6,87 Euro anzusteigen und somit in den Bereich des EMA 200 vorzudringen. Unverhofft drehte die Commerzbank-Aktie jedoch zur Unterseite ab und korrigierte auf glatt 5,00 Euro abwärts. Seit Anfang August kam es aber zu keinen neuen Verlaufstiefs mehr, was Hinweise auf eine Bodenbildungsphase liefert. Im Laufe der aktuellen Woche gelang es sogar den 50-Wochen-Durchschnitt bullisch zu kreuzen.

Bestätigung des Bodens steht noch aus

Die Basis für eine Trendwende in der Commerzbank-Aktie hat sich zuletzt sichtlich verbessert, aber erst oberhalb von 5,56 Euro dürfte eine Rallyefortsetzung zunächst in den Bereich von 5,74 und darüber an 5,95 Euro erfolgen. An dieser Stelle müsste der Kursverlauf dann erneut ausgewertet werden. Rücksetzer unter 5,00 Euro würden dagegen zu einer Korrekturfortsetzung zunächst auf 4,70 Euro führen, darunter könnte es zu Abschlägen sogar auf 4,43 Euro kommen.