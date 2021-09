Düsseldorf (ots) -



- Die Online-Jobpattform zeigt, wieso Jobsuche und Bewerbung nicht gut

funktionieren

- Einsatz künstlicher Intelligenz soll Jobsuche schneller und besser machen



Wer aktuell einen Job sucht, hat gute Karten: Unternehmen schreiben auf

StepStone.de aktuell rund 20 Prozent mehr neue Stellen aus als vor der

Corona-Pandemie. Und trotzdem gibt es eine Vielzahl an Personen, die noch nicht

den passenden Job gefunden hat. Studien zeigen, dass rund jede*r Zweite im

falschen Job steckt*. Der Grund: Die Jobsuche ist nicht effektiv. "Viele

Menschen wissen gar nicht, wie sie an die Jobsuche herangehen sollen", sagt

StepStone Karriere-Expertin Lea Schröder. "Wir wollen das ändern und Jobsuchende

mithilfe künstlicher Intelligenz unterstützen, schnell und einfach passende Jobs

zu finden."





Seite 2 ► Seite 1 von 3

StepStone hat analysiert, welche Hürden es am häufigsten bei der Jobsuche gibt,welche technischen Lösungen helfen können - und was sich langfristig ändernmuss, um Bewerbungsprozesse besser zu machen.1. Menschen suchen nur nach starren JobtitelnWer nach einem neuen Job sucht, kennt sie: die klassische Suchleiste. Diemeisten Menschen geben dort einen möglichen Jobtitel und einen Ort ein, an demsie arbeiten wollen. Mit diesem Vorgehen verpassen Jobsuchende jedoch vielepassende Stellen. "Bei der Suche nach dem richtigen Job geht es immer mehr umpersönliche Präferenzen und Interessen. Wie wichtig ist mir ein hohes Gehalt?Wie weit möchte ich pendeln? Oder wie viel Wert lege ich auf flexibleArbeitszeiten? Eine Suchleiste kann all diese Punkte nicht berücksichtigen",sagt Schröder. StepStone geht daher künftig einen neuen Weg und setzt aufConversational AI. Mithilfe eines auf Künstlicher Intelligenz basierendenDialogs erfährt die Online-Jobplattform mehr darüber, was dem einzelnenJobsuchenden wirklich wichtig ist. "Unsere Technologie findet durch gezielteFragen heraus, wonach der einzelne Mensch sucht und schlägt passende Jobs perWhatsApp oder SMS vor", sagt Schröder. "Damit bringen wir Menschen mit denrichtigen Jobs schneller und besser zusammen."2. Bewerber*innen kennen ihre wahren Stärken nichtUm zu wissen, welcher Job wirklich zu einem passt, sollten Bewerber*innen nichtnur über ihre fachlichen Kompetenzen Bescheid wissen, sondern auch über ihresogenannten Soft Skills. In einer StepStone Studie kam heraus, dass für 73Prozent der Personaler*innen die Persönlichkeit der Bewerber*innen wichtiger istals die fachliche Qualifikation. "Wir wollen Bewerbenden die Möglichkeit geben,ihre eigenen Stärken zu identifizieren und haben den TrueYou Persönlichkeitstest