Altenholz (ots) - Die norddeutschen Bundesländer bauen gemeinsam mit ihrem

IT-Dienstleister Dataport einen "Hub für Datennutzung und künstliche

Intelligenz" auf. Ziel des Projektes data[port]ai ist es, die bereits

vorhandenen Lösungen, die sich mit der Nutzung von Daten und künstlicher

Intelligenz beschäftigen, zusammenzuführen und auszuweiten. Das Projekt folgt

der europäischen und deutschen Datenstrategie. Ziele der Initiative sind, Daten

der Verwaltung besser zu nutzen, dafür eine leistungsfähige KI-Infrastruktur

aufzubauen und ein offenes Ökosystem zu schaffen, das es KI-Unternehmen und

Start-ups erleichtert, datenbasierte Dienste und KI-Lösungen für die öffentliche

Verwaltung anzubieten.



Digitalisierung verändert unseren Alltag maßgeblich und schafft neue

Dienstleistungen und Produkte. Daten und KI sind oft die entscheidenden Treiber

in solchen Innovationsprozessen. Die öffentliche Verwaltung aber auch

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Daten und KI für bessere

Leistungen und mehr Effizienz zu nutzen. data[port]ai unterstützt dabei, indem

Datenräume auf einer offenen Datenplattform geschaffen werden und Werkzeuge und

Technologien aus Bereich der künstlichen Intelligenz für die Nutzung dieser

Daten zur Verfügung gestellt werden. Durch künstliche Intelligenz und die

systematische Nutzung und Analyse von Daten können Herausforderungen der

Gegenwart wie z.B. Pandemien, Umwelt- und Klimaschutz, Zivil- und

Katastrophenschutz und Kriminalitätsbekämpfung im Internet bewältigt werden.





Dirk Schrödter; Chef der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein undVorsitzender des Verwaltungsrats von Dataport: "Die Zukunft gehört derdatengetriebenen Verwaltung. Doch sie ist kein Selbstzweck, ihr Ziel muss immerNutzen für alle sein. Dafür brauchen wir intelligente Datenstrategien, die unsaus den bisherigen Silos herausführen. Wir brauchen leistungsfähige und sichereInfrastrukturen, die es uns ermöglichen, KI-Anwendungen zu entwickeln und denRahmen für die Auswertung großer Datenmengen ermöglichen. Wenn dieBundesregierung das Ziel verfolgt, Deutschland und Europa zu einem führendenStandort für künstliche Intelligenz zu machen, ist es unser Ziel, in denTrägerländern von Dataport einen entscheidenden Grundstein dafür zu legen. InSchleswig-Holstein haben wir bereits mit der KI-Strategie des Landes einenentscheidenden Schritt gemacht."Im Zusammenhang mit dem Aufbau des Hubs wird ein Ökosystem entstehen. Es sollüber den Nutzerkreis aus der öffentlichen Verwaltung hinausgehen und Unternehmenund Start-ups aus der Region, andere öffentliche IT-Dienstleister sowieWissenschaft und Forschung einbeziehen. Mithilfe der von Dataport aufgebautenund betriebenen Infrastruktur werden die verschiedenen ZielgruppenKI-Anwendungen in einer sicheren Umgebung betreiben und darauf eigene Angeboteentwickeln können. Verwaltungen sollen zudem die Möglichkeit erhalten, Start-upsund KI-Spezialisten sicher zu beauftragen und so von der Kompetenz undUmsetzungsfähigkeit des Ökosystems profitieren. Damit wird auch dieWettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft gestärkt. Durch dieZusammenarbeit und Vernetzung der Länder entstehen übergreifende, neueDatenräume für zukunftsweisende digitale Lösungen.Torsten Koß, Vorstand Digitale Lösungen von Dataport: "DatengetriebeneVerwaltung wird uns dann gelingen, wenn Wissens- und Datensilos aufgelöst sindund wir mit vereinten Kräften Ideen entwickeln und umsetzen. Das gilt für denPublic Sector in besonderem Maße, dessen oberste Direktive es ist, im Sinne derBürger*innen zu agieren. Mit der Vision von data[port]ai treiben wir diese Ideemaßgeblich voran. Einen Hub, der neue Datenräume für den Public Sector schafftund Datennutzung ermöglicht. Der Infrastrukturleistungen, Dienste, Werkzeuge undModelle zur Verfügung stellt und der Menschen und ihre Ideen zusammenbringt."Dataport beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit KI. Mit dem Projekt gehtDataport nun einen entscheidenden weiteren Schritt. Um das Potenzial vonKI-Technologien zu erschließen und die riesigen Mengen bereits erfasster Datenfür wichtige Entscheidungen nutzen zu können, wird es nicht nur darum gehen, dieKräfte zu bündeln, sondern auch darum, moderne Analysemethoden zu nutzen. Um mitHilfe lernfähiger Computern über empirischen Daten auch bislang verborgeneInformationen zu erschließen. Als Basis für vielfältige Entscheidungen. DasSpektrum der Einsatzmöglichkeiten reicht von der intelligenten Verkehrssteuerungüber Planungen für Bau- und Infrastrukturmaßnahmen bis hin zur Optimierung vonDienstleistungen.