Berlin (ots) - Die europäische Medizinprodukteverordnung (MDR) ist am 2.9.2021

seit 100 Tagen gültig. Dabei werden die Teilerfolge der MDR von komplexen, oft

widersprüchlichen und nicht eindeutigen Regelungen überschattet. In einer ersten

Zwischenbilanz warnt die Medizintechnik im Deutschen Industrieverband SPECTARIS

vor den innovationshemmenden Auswirkungen der neuen Verordnung auf die deutsche

Medizintechnikbranche, insbesondere auf neu entwickelte, als auch langjährig

bewährte und verkehrsfähige Medizinprodukte.



Trotz monatelanger Vorbereitungsphase wird in den ersten Wochen nach dem

Anwendungsdatum der Verordnung klar: "Ohne erheblichen und in einigen Fällen

unverhältnismäßigen Aufwand für die Unternehmen sind die neuen Regelungen nicht

zu stemmen. In der aktuellen pandemischen Situation, noch immer beeinflusst von

Beschränkungen, müssen wir mit gravierenden Innovationshemmnissen,

Versorgungsengpässen und nicht zuletzt mit Preissteigerungen rechnen", warnt Dr.

Martin Leonhard, Vorsitzender der Medizintechnik bei SPECTARIS.







für alle Wirtschaftsbeteiligten und Medizinprodukte mit sich. Jedes einzelne

Medizinprodukt muss unter der MDR neu auf seine Konformität bewertet werden,

Benannte Stellen müssen neu designiert und notifiziert werden. Bisher sind

lediglich 22 der ursprünglich 55 Benannten Stellen aktuell befugt, im Rahmen der

MDR tätig zu werden. Der entstehende Mangel an verfügbaren Benannten Stellen

wird durch langwierige Benennungs- und Zertifizierungsverfahren von regelmäßig

18 bis 24 Monaten noch erschwert.



Um eine gesicherte Anwendung der MDR zu gewährleisten, fordert SPECTARIS einen

umfassenden Kapazitätsausbau der Benannten Stellen sowie eine verbindliche

Regelung der Bearbeitungszeiten mit den Unternehmen. Ziel ist es, den

erheblichen Mehraufwand der Konformitätsbewertungsverfahren für Medizinprodukte

auszugleichen und diese vor dem Auslaufen ihrer bestehenden Zertifikate

rechtzeitig in die MDR zu überführen. "Eine wie in der MDR vorgesehene

Übergangsfrist macht nur dann Sinn, wenn zumindest schon das rechtliche und

regulatorische Grundgerüst steht. Benannte Stellen müssen jetzt schneller durch

ihr Benennungs- und Zertifizierungsverfahren, neue digitale Lösungen können hier

der Schlüssel sein", betont Leonhard.



Betroffen von der MDR sind auch seit Jahrzehnten auf dem Markt bewährte

Bestandsprodukte, denn auch sie müssen vollständig neu auf ihre Konformität hin

bewertet werden. Unternehmen stellt das vor enorme und in der Praxis nicht immer

umsetzbare regulatorische Herausforderungen. Besonders problematisch wird die

Umsetzung, wenn zu den Bestandsprodukten zu wenige klinische Daten verfügbar

sind.



"Es kann nicht die Lösung sein, dass in Folge der hohen Kosten durch z.B.

zusätzliche klinische Prüfungen für bewährte Produkte die Unternehmen ihre

Produktportfolios reduzieren und Innovationsvorhaben einstellen müssen. Durch

den Wegfall einzelner Medizinprodukte für bestimmte Behandlungsmethoden entsteht

ein Versorgungsengpass auf Kosten der Patienten", warnt Leonhard. Gerade für

Nischenprodukte, die nur für wenige Patienten mit z.B. seltenen Erkrankungen

oder für spezielle pädiatrische Anwendungen entwickelt werden, sollten spezielle

Sonderregelungen geschaffen werden, um die Produkte auch weiterhin im Markt zu

halten und weiterzuentwickeln. Sowohl in den USA als auch im Arzneimittelbereich

gibt es bereits solche speziellen Regelungen, und auch die MDR bietet Spielraum

für pragmatische Lösungen, der genutzt werden sollte.



Neben dem im Zuge der MDR gestiegenen personellen und bürokratischen Aufwand

schlagen bei den Unternehmen vor allem erheblich gestiegene Kosten zu Buche.

Diese sind unter anderem auf deutliche Preissteigerungen der Benannten Stellen

für Aufwendungen bei der Zertifizierung der Qualitätsmanagement-Systeme und

Produkte sowie auf gestiegene behördliche Gebühren zurückzuführen. Hinzu kommen

weitere Anforderungen aus Umweltvorschriften, gestiegene Rohstoffkosten, teurer

werdende Vorprodukte und gestiegene Transportkosten. All dies hat zur Folge,

dass Preissteigerungen bei vielen Herstellern unausweichlich werden könnten.



Pressekontakt:



Benedikt Wolbeck

Leiter Kommunikation / Pressesprecher

SPECTARIS. Deutscher Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und

Medizintechnik e.V.

Werderscher Markt 15 | 10117 Berlin

Tel: +49 (0)30 41 40 21-66 | Fax: +49 (0)30 41 40 21-33

wolbeck@spectaris.de | www.spectaris.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/81954/5008428

OTS: Industrieverband SPECTARIS





