Der Deutsche Arbeitsschutzpreis 2021 / Nominierungen zeigen Bandbreite praktischer Ideen für einen gesunden Arbeitsplatz

Berlin (ots) - Nach einem wegen der Coronapandemie besonders herausfordernden

Jahr stehen nun die Nominierten für den Deutschen Arbeitsschutzpreis 2021 fest.



Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nutzen jeder und jedem Beschäftigten,

aber helfen Unternehmen auch im Wettbewerb. Um besonders wirksame und gut

übertragbare Lösungen bekannter zu machen, vergeben das Bundesministerium für

Arbeit und Soziales (BMAS), der Länderausschuss für Arbeitsschutz und

Sicherheitstechnik (LASI) und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

alle zwei Jahre den Deutschen Arbeitsschutzpreis.





Elf Expertinnen und Experten aus Verbänden, Wirtschaft, Politik und Wissenschafthaben aus 176 Bewerbungen die Nominierungen für die Kategorien "Strategisch","Betrieblich", "Persönlich", "Kulturell" und "Newcomer" ausgewählt. Am 26.Oktober 2021 werden die Gewinnerinnen und Gewinner den pro Kategorie mit 10.000Euro dotierten Deutschen Arbeitsschutzpreis 2021 entgegennehmen. Die festlichePreisverleihung erfolgt auf der Fachmesse A+A in Düsseldorf.Der Deutsche Arbeitsschutzpreis ist Teil der Gemeinsamen DeutschenArbeitsschutzstrategie (GDA). Unter dem Dach der GDA führen das BMAS, der LASIund die DGUV ihre Aktivitäten rund um den betrieblichen Arbeitsschutz zusammen.Offizieller Kooperationspartner des Deutschen Arbeitsschutzpreises sind dieMesse Düsseldorf und die Bundesgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit beider Arbeit (Basi).In der Kategorie "Strategisch" werden Managementlösungen für Sicherheit undGesundheit bei der Arbeit mit weitreichenden Folgen für Betrieb und Belegschaftausgezeichnet. Nominiert sind: Bayer AG, Division Crop ScienceMit der Krimi-Ralley "SOKO Sicherheit - Detektive gesucht!" reagiert die BayerAG auf einen Anstieg von Stolper-, Sturz- und Rutschunfällen am StandortFrankfurt. Dabei absolvierten die Beschäftigten in Kleingruppen eine"Tatortbegehung" (realer Unfallort im Betrieb) und erstellten "Tätersteckbriefe"(z.B. Pfütze als Täter). Ergänzt wurde das Spiel mit einer spektakulärenTreppensturz-Simulation durch eine erfahrene Stuntfrau. Zusätzlich wurdenidentifizierte Gefahrstellen erfasst und nach Möglichkeit beseitigt.LyondellBasell AGAlle 4 bis 5 Jahre legt das weltweit agierende Kunststoff-, Chemie- undRaffinerieunternehmen LyondellBasell ganze Anlagen still, um sie auf Sicherheitzu prüfen. Bei diesen Großabstellungen finden sich in Spitzenzeiten bis zu 150verschiedene Firmen mit rund 2.000 Mitarbeitenden an den Standorten ein. AmStandort Wesseling müssen alle Dienstleistenden bereits im Vorfeld ihre