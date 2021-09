Schur Flexibles erreicht Top-Platzierung im ESG Risk Rating

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wiener Neudorf (ots) - Im unabhängigen ESG Risk Rating von Sustainalyticserreicht Schur Flexibles im August 2021 auf Anhieb Platz 1 in seinerSubindustrie und ist die Nr. 2 in der gesamten Branche "Containers & Packaging".Der Verpackungsspezialist erhält von Sustainalytics ein ESG Risk Rating von 9,0und ist damit das einzige Unternehmen der Branche, das ein "vernachlässigbaresRisiko" in Bezug auf wesentliche ESG-Faktoren aufweist. Diese Top-Bewertung bautauf der ganzheitlich nachhaltigen Ausrichtung des Verpackungsspezialisten sowohlbei Produkten und als auch Prozessen auf.Der flexible Verpackungsspezialist Schur Flexibles richtet sich ganzheitlich aufNachhaltigkeit aus. "Wir stellen die Frage, WIE wir produzieren, immer in denVordergrund. Das umfasst unsere Ausrichtung auf die Menschen, auf unsere Umwelt,aber auch das Wirtschaftssystem, in dem wir tätig sind. In den vergangenenJahren haben wir höchste Anstrengungen unternommen, in all diesen Bereichenpositive Veränderungen zu erreichen, um sowohl die Sustainable Development Goalszu unterstützen, die Zielerreichung für den European Green Deal voranzutreiben,als auch Impulsgeber für die Transformation unserer Branche zu sein", erklärtMichael Schernthaner, CEO Schur Flexibles Group. "Wir freuen uns sehr, dass wirdamit auf Anhieb dieses ausgezeichnete Ergebnis im Sustainalytics Ratingerzielen konnten. Das ist ein gemeinsamer Erfolg unserer Mitarbeiterinnen undMitarbeiter, ich danke aber auch allen unseren Partnern, Kunden und Lieferanten,die diesen Weg mit uns gehen. Die Auszeichnung ist für uns zugleich dieMotivation, uns noch weiter anzustrengen und laufende Verbesserungen zuerarbeiten. Denn es ist unser Anspruch, bei Nachhaltigkeit in unserer Brancheführend zu sein."Die rasch gewachsene Schur Flexibles Gruppe entwickelt und produziert an aktuell23 europäischen Standorten maßgeschneiderte Verpackungsinnovationen entlangihrer ganzheitlich integrierten Wertschöpfungskette. Kreislaufwirtschaft stehtbei den Investitionen und Innovationen im Zentrum: Neben der Forschungs- undEntwicklungsarbeit an recyclingfähigen Materialien, höchster Ressourceneffizienzbei Prozessen und Produkten ist auch "Zero Waste" ein wichtiges Ziel desNachhaltigkeitsprogramms." Wir erfassen im Zuge unserer Sustainability Reports bereits systematisch dierelevanten Nachhaltigkeitsparameter aller unserer Unternehmensstandorte. DieseErgebnisse und Erfahrungen bilden die Basis für unser kontinuierliches BestPractice Management. Über unser Schur Flexibles Sustainability Committee steuernwir mit klaren KPIs und Maßnahmenvorschlägen unsere langfristige Zielsetzung.Diese Transparenz und Klarheit bei unserem Nachhaltigkeitsengagement ist nicht