Beteiligungsgesellschaft EMERAM treibt Konsolidierung bei Messdienstleistern mit zwei Übernahmen voran

EMERAM's Portfoliounternehmen Officium erwirbt die Systeme & Service Abrechnungsgesellschaft mbH und die Delta-t Messdienst Fischer und Nagel GmbH

Zahl der verwalteten Nutzeinheiten steigt um mehr als 50 Prozent

Erheblicher Ausbau der Marktpräsenz in Berlin, Brandenburg und Unterfranken

Weitere Zukäufe geplant

München, 1. September 2021 - Die Officium GmbH, ein Portfoliounternehmen der Beteiligungsgesellschaft EMERAM, hat die Messdienstleister Systeme & Service Abrechnungsgesellschaft mbH sowie Delta-t Messdienst Fischer und Nagel GmbH im Rahmen von Nachfolgeregelungen erworben. Die bisherigen Geschäftsführer werden den Übergang begleiten. Officium weitet mit diesem Wachstumsschritt seine Marktpräsenz aus und steigert die Zahl der verwalteten Nutzeinheiten um mehr als 50 Prozent. Officium ist Ende 2020 im Rahmen der Übernahme von Tenié und Gores GmbH, einem führenden unabhängigen Mess- und Energiedienstleister für die Erfassung und Abrechnung von Wasser und Wärme für die Wohnungswirtschaft, entstanden und fungiert als Dachgesellschaft für die Umsetzung der Konsolidierungsstrategie.

Officium ist bereits heute in Regionen rund um die Städte Düsseldorf und Duisburg sowie Dessau-Roßlau, Dresden und Chemnitz vertreten. Von den beiden Standorten Wesel (Nordrhein-Westfalen) und Schwarzenberg (Sachsen) aus werden mehr als 10.000 Kunden, vornehmlich Hausverwaltungen und private Vermieter, mit über 90.000 Nutzeinheiten mit mehr als 500.000 Geräten betreut. Mit den nun vollzogenen Akquisitionen erschließt Officium weitere Regionen und ist künftig auch in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Unterfranken vertreten. Zudem wird die Marktposition in Sachsen-Anhalt und Sachsen gestärkt. Ziel ist es, für alle operativen Einheiten neue digitale Dienstleistungen anzubieten und so Kundenorientierung und Servicequalität weiter zu steigern.