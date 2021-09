LINKS Analytics BV meldet die Einführung der datengestützten Preisstellungsplattform ClearD3, mit der B2B-Unternehmen Preisstellungs- und Kapazitätsprozesse optimieren können

LINKS Analytics BV meldete heute die Einführung seiner neuen datengestützten Preisstellungsplattform ClearD3, mit der Unternehmen jeder Größe ihre Preisstellungs- und Kapazitätsprozesse ohne vorherigen Investitionsaufwand optimieren können. Die Plattform ClearD3 übersetzt externe Wirtschafts- und Geschäftsdaten aus der Lieferkette in messbar bessere Margen und Umsätze* und setzt damit einen neuen Goldstandard für datengestützte Entscheidungen.

„Im kommenden Jahrzehnt wird sich die Entscheidungsfindung in Unternehmen deutlich in Richtung eines datengesteuerten, regelbasierten Managements verlagern“, so Taron Ganjalyan, Gründer und Geschäftsführer, LINKS Analytics. „Datengesteuerte Unternehmen werden gegenüber Wettbewerbern im B2B-Markt üblicherweise zusätzliche Bruttomargen von 5 bis 10% erzielen können. Die Margen werden in den nächsten 30 Jahren allmählich wegkonkurriert und datengestützte Entscheidungen werden zu einer Mindestvoraussetzung für das Überleben werden.“