Else Nutrition führt seine pflanzliche Komplettnahrung für Kleinkinder bei Roche Bros. ein

VANCOUVER, BC, 1. September 2021 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder „Unternehmen“), ein Unternehmen für pflanzenbasierte Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung, gibt bekannt, dass die pflanzliche Komplettnahrung für Kleinkinder des Unternehmens ab September in den Filialen von Roche Bros. erhältlich sein wird.

„Die Partnerschaft mit Roche Bros. ist eine spannende Entwicklung für das Unternehmen“, freut sich Hamutal Yitzhak, Mitbegründerin und CEO von Else Nutrition. „Es war uns ein Anliegen, unsere Präsenz im Nordosten der USA zu stärken, und die Lebensmittelkette Roche Bros. passt mit ihren qualitäts- und gesundheitsbewussten Kunden sehr gut zu uns“, so Yitzhak abschließend.

Roche Bros. ist eine Supermarktkette mit Sitz in Massachusetts, die in 21 Märkten tätig ist. Der Vertriebshändler UNFI beliefert diese qualitätsorientierte Einzelhandelskette. Die Filialen der Firma Roche Bros., deren Zentrale in Mansfield (Massachusetts) ist, befinden sich vornehmlich im Großraum Boston. Das Flaggschiff von Roche Bros. ist eine 25.000 Quadratfuß große Filiale in Bostons Downtown Crossing; Roche Bros. ist auch in Connecticut vertreten. Die neueste Filiale befindet sich in Watertown.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. Elses pflanzliche Vollnahrung für Kleinkinder schaffte es vor Kurzem bei Amazon in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung als Bestseller auf Platz Eins. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children‘s Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children‘s Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.