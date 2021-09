NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Aroundtown nach zuletzt starker Kursentwicklung im Sektor von 5,50 auf 5,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Bart Gysens ermittelte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie derzeit noch vielversprechende Anlagemöglichkeiten im Immobiliensektor. Positive Empfehlungen spricht er noch für Unternehmen, die auf Immobilien in den Bereichen Logistik, Gesundheit und vereinzelt auch auf Büros fokussiert sind. Das Kursziel für Aroundtown macht er nun unter anderem an seinen Schätzungen für 2022 fest./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------